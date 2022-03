Gerechtes Unentschieden trotz Führung für TSV Otterfing

Im Rückspiel gegen Reichertsheim präsentierte sich der TSV Otterfing besser als im Hinspiel. (Archivbild) © Thomas Plettenberg

Der TSV Otterfing hat beim 1:1 beim SV Reichertsheim einen Punkt geholt. Ein gerechtes Ergebnis, trotz Führung für Otterfing.

Otterfing – Bei herrlichem Fußballwetter bekamen 200 Zuschauer an der Sportanlage in Reichertsheim eine hoch spannende Begegnung zu sehen. Wobei sich die Abwehraktionen im Strafraum vornehmlich auf der Seite des TSV Otterfing abspielten. Nach einer guten ersten Halbzeit war die Nordring-Elf nach dem Seitenwechsel hauptsächlich in der Defensive eingeschnürt. Und auch wenn der 1:1-Ausgleichtreffer durch die Platzherren erst in der Schlussphase fiel, entsprach das Resultat dem Verlauf. Ein gerechtes Unentschieden.

Mike Probst besetzte im Westen von Waldkraiburg mehrere Positionen wie noch nie in der laufenden Saison. „Sechs unserer Gegner hatten ein Gardemaß von 190 Zentimetern. Darum rückten bei uns kopfballstarke Spieler in die Abwehr“, erklärte der Nordring-Trainer, warum Dominik Höcker und Michael Scherer in die Viererkette eingegliedert waren. Auch sein Stoßstürmer war neu in dieser Rolle. Maximilian Dengler war im Abschlusstraining umgeknickt und gar nicht mitgefahren; Florian Bacher saß mit Corona-Nachwehen auf der Bank. So stürmte Winter-Neuzugang Johannes Noderer.

In der laufintensiven Begegnung war von der ersten Minute an Feuer drin. Harte, aber nicht unfaire Zweikämpfe gab’s im Mittelfeld. Schon nach 13 Minuten stockte den Fans der Atem. Andreas Eder wurde im Sechzehner hart attackiert. An der Hacke getroffen ging er zu Boden. „Absolut gerechtfertigt“, beurteilt Probst den Elfmeterpfiff. Stefan Ott trat den Strafstoß platziert, aber der Reichertsheimer Keeper hatte sich für das richtige Eck entschieden und parierte.

Otterfing lässt Chance auf 2:0 liegen

Dennoch kamen die Otterfinger zu einem Treffer: Ott trat eine Freistoßflanke auf das lange Fünfereck und der aufgerückte Verteidiger Jonas Eder schloss akrobatisch zum 1:0 ab. Sofort nach dem Anpfiff lag das 2:0 in der Luft. Kilian Eder erlief nach einer Balleroberung im Mittelfeld einen Steilpass, und hatte dann nur noch den Torwart vor sich. Aber er traf den Ball nicht richtig.

„Wir dürfen den Vorsprung nicht zu früh verwalten und müssen weiter nach vorne arbeiten“, gab Probst seinen Burschen in der Pause mit auf den Weg. Aber der Wunsch blieb der Vater des Gedankens. Reichertsheim belagerte das Otterfinger Tor vornehmlich mit langen Bällen und TSV-Schlussmann Leon Westner hatte mehrere brenzlige Situationen zu bereinigen. Zehn Minuten vor Schluss war er dann machtlos. Der Schütze zum 1:1 kam ungedeckt zum Abschluss. Ein Unentschieden, das angesichts der Tabellensituation keine der beiden Mannschaften zufriedenstellen kann. Probst aber sieht das nicht so: „Wir haben auswärts einen Punkt mitgenommen. Das ist gut für den Kopf. Und nächste Woche legen wir zu Hause nach.“ ko

SV Reichertsheim – TSV Otterfing 1:1 (0:1)

TSV: Westner - Höcker, A. Eder (90. M. Eder), Scherer, J. Eder - Riblinger, Schmalz, S. Eder (91. Lankes), Ott, K. Eder - Noderer (81. Bacher).

Tore: 0:1 J. Eder (38.), 1:1 Rauscher (81.)

Bes. Vorkommnis: Ott (Otterfing) vergibt Elfmeter.

Gelbe Karten: Neumaier, Baumgartner - Schmalz, A. Eder.

Zuschauer: 200.



Schiedsrichter: Mustafa Kücük.