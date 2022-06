Geschichte wiederholt sich: SV Warngau steigt nach unterbrochenem Elfmeterschießen auf

Von: Sebastian Schuch

Intensiv und teilweise grenzwertig waren die Zweikämpfe im Relegationsduell zwischen Warngau und Egling. Beiden Teams war anzumerken, um was es für sie in der Partie ging. Wir haben in der Kabine über alles geredet außer Fußball. Daniel Mayer über das unterbrochene Elfmeterschießen. © Steffen Gerber

Der SV Warngau ist zurück in der Kreisklasse: Gegen die SF Egling/Straßlach setzten sich die Warngauer im Elfmeterschießen durch.

Warngau – Der SV Warngau kehrt nach sieben Jahren in die Kreisklasse zurück. Doch das Rückspiel gegen die SF Egling-Straßlach war wahrlich nichts für schwache Nerven: Zwar hatte der SV das 0:1 aus dem Hinspiel früh egalisiert, ließ während der regulären 90 Minuten und in der Verlängerung aber beste Chancen liegen, sodass ein Fehler das Ende der Träume hätte bedeuten können. Die Krönung war das aufgrund des Gewitters unterbrochene Elfmeterschießen, in dem Thomas Moritz und Torhüter Michael Sonnleitner zu den Warngauer Aufstiegshelden wurden.

„Die Mannschaft hat sich das dermaßen verdient“, freute sich Warngaus Trainer Daniel Mayer, der aber auch wusste, dass der Aufstieg bis zum Schluss auf Messers Schneide balancierte. „Wenn die anderen ein Auswärtstor schießen, ist das Thema durch.“

Doch das hätte nicht so sein müssen. Die Warngauer hatten genug Chancen, die Partie frühzeitig zu entscheiden. So geriet der Abschluss von Benedikt Gerr gleich zweimal zu zentral, nachdem er zuvor jeweils stark von rechts in den Strafraum eingedrungen war und seinen Gegenspieler hatte aussteigen lassen; auch der eingewechselte Filip Novkovski scheiterte nach einem Traumpass von Kapitän Bernhard Estner am Keeper und in der Verlängerung setzte Stürmer Sebastian Klaus den Nachschuss nach einem Freistoß knapp rechts vorbei.

Mayer: Aufstieg durch Bombenrückrunde erarbeitet

Vorwerfen konnte Mayer seiner Mannschaft aber nichts. Warngau war die komplette Spielzeit über die aktivere und zielstrebigere Mannschaft. „Wir haben beim Hinspiel gelernt, wie man gegen einen Kreisklassisten aufspielen kann“, erklärt Mayer, der auch auf die Erfahrung aus dem letzten Saisonspiel gegen Irschenberg verweist.

Entsprechend wenig verwunderlich war es, dass die Gastgeber in der Anfangsphase durch Eddy Nguema in Führung gingen, der eine Freistoßflanke aus dem Mittelfeld einköpfte und das Hinspielergebnis egalisierte. Auf der anderen Seite kamen die Sportfreunde, bei denen Hinspieltorschütze Thomas Edelmann nach wenigen Minuten ausgewechselt werden musste, kaum zu Chancen. In einer kurzen Drangphase war der wenig beschäftigte Warngauer Keeper Sonnleitner auf dem Posten.

Ohne weitere Treffer ging es nach 120 zweikampfgeprägten Minuten ins Elfmeterschießen. In diesem sollte sich Geschichte wiederholen: Schiedsrichter Benjamin Sölch unterbrach dieses nach je sechs Schützen und je fünf Treffern aufgrund des Gewitters. Für Mayer eine bekannte Situation: „Das habe ich vor neun Jahren, damals noch als Spieler, schon einmal erlebt“, erinnerte er sich an die erfolgreiche Relegation gegen den BCF Wolfratshausen II in Aying am Ende der Saison 2012/13, dem zuvor letzten Aufstieg in die Kreisklasse. Entsprechend entspannt seien er und die Mannschaft gewesen. Als der Regen aufhörte, ging es ganz schnell: Treffer Moritz, Parade Sonnleitner, Jubel Warngau. „Das haben wir uns mit einer Bombenrückrunde erarbeitet“, frohlockte Mayer. „Jetzt sind wir da, wo wir hingehören: in der Kreisklasse.“

SV Warngau – SF Egling/Straßlach n.E. 7:5 (0:1/0:1/0:1)

SV Warngau: Sonnleitner - Eisenkolb (74. Moritz), Nguema, Estner, D. Stadler (102. Eisenkolb), L. Gerr (77. R. Scheuck/114. B. Stadler), B. Stadler (60. Novkovski/108. L. Gerr), Schönauer, Klaus, A. Scheuck, B. Gerr.

Tor: 1:0 Nguema (12.)

Gelbe Karten: Estner, Eisenkolb, B. Gerr - Schuster, Hielscher, Baierbeck, Schneider.

Schiedsrichter: Benjamin Sölch (René Michel Siegel, Constantin Tabler).

Zuschauer: 411.