Geschlossen zum Erfolgserlebnis: TuS mit Zeisel beim FC Schwaig

Teilen

Die erste Niederlage kassierte der TuS Holzkirchen im Hinspiel gegen den FC Schwaig. Hier kommt Lukas Krepek nicht in den Zweikampf. © Max Kalup

Der TuS Holzkirchen gastiert beim FC Schwaig. Wieder mit dabei: Torhüter Benedikt Zeisel.

Holzkirchen – Hätte Thomas Müller vom FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel gegen Leverkusen dieses Eigentor erzielt, wenn Manuel Neuer zwischen den Pfosten gestanden wäre? Vielleicht nicht. Hätte Sebastian Bauer vom TuS Holzkirchen bei der 0:2-Pleite gegen Eggenfelden zu einer solch riskanten Grätsche im eigenen Strafraum angesetzt, die zum Strafstoß führte, wenn Benedikt Zeisel das eigene Gehäuse bewacht hätte? Auch das ist reine Spekulation.

Fakt ist aber, dass der 31-jährige Keeper des Landesligisten bei der Auswärtspartie beim FC Schwaig sein Comeback feiern kann. Nach mehrwöchiger Verletzungspause hat das Holzkirchner Eigengewächs zwar nur ein einziges Punktspiel verpasst – trotzdem erhoffen sich Fans womöglich einen ähnlichen Effekt, wie ihn Bayern-Fans bei Neuers Rückkehr und dem 7:1-Champions-League- Erfolg über Salzburg erleben konnten.

Freilich stellt Schwaig für den TuS vermutlich eine andere Herausforderung dar, als Salzburg für den FC Bayern. Viel zu offensichtlich hat sich der Dritte der Landesliga Südost zu einer Topmannschaft entwickelt. „Ich denke, dass Schwaig sehr lange unter dem Radar lief“, findet Zeisel. „Die haben eine geschlossene, gut eingespielte Mannschaft, die hinten gut steht und vorne immer für ein bis zwei Treffer gut sind.“ Lediglich vier Punkte trennen die Sportfreunde vom Platz der Aufstiegsrelegation – und die Tatsache, dass Schwaig zuletzt vom TSV Ampfing besiegt wurde, hat für Zeisel keinerlei Aussagekraft: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“

Kapitän Drum fällt weiter aus

Umso besser dürfte es für die Gäste aus Holzkirchen sein, dass neben dem Stammtorhüter auch sonst fast alle Mannen von Trainer Joe Albersinger wieder an Bord sind. Auch Sean Erten könnte wieder im Kader stehen und einen starken Joker für den Coach darstellen. Mit Ertens Erfahrung und Klasse im Offensivspiel kann der 31-Jährige potenziell ein entscheidender Impulsgeber in einer engen Schlussphase sein. Einzig Maxi Drum dürfte dem TuS in Schwaig noch fehlen. „Ich denke, dass es für ihn zu früh ist für einen Einsatz“, erklärt Holzkirchens Schlussmann. So wird also abermals Florian Siebler die Nebenrolle zu Routinier Beni Gulielmo spielen, was der 19-Jährige in dieser Spielzeit jedoch schon einige Male mit Bravour gemeistert hat.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Entscheidend sind für Zeisel ohnehin andere Faktoren, um beim FC möglicherweise für eine Überraschung sorgen zu können: „Wir müssen wieder als geschlossene Mannschaft auftreten, bei der jeder alles reinhaut und seine eigenen Befindlichkeiten hinten anstellt – dann können wir als Team Erfolg haben.“

Lesen Sie auch TuS Holzkirchen trotz Zeisel-Ausfall selbstbewusst Zum Auftakt der Rückrunde des Landesliga Südost muss der TuS Holzkirchen auf Stammtorhüter Benedikt Zeisel verzichten. TuS Holzkirchen trotz Zeisel-Ausfall selbstbewusst Im dritten Anlauf zum Derbysieg: TEV Miesbach kann beim EHC Klostersee variabler auflaufen Der EHC Klostersee ist die einzige Mannschaft der Eishockey-Bayernliga, gegen die der TEV Miesbach in dieser Saison noch nicht punkten konnte. Die Grafinger sind zudem als einziges Team nach regulärer Spielzeit noch ungeschlagen. Am Sonntag unternimmt der TEV den dritten Anlauf, dem Lokalrivalen Zählbares abzuringen. Beginn ist um 17.30 Uhr im Grafinger Eisstadion. Im dritten Anlauf zum Derbysieg: TEV Miesbach kann beim EHC Klostersee variabler auflaufen

Zum Spiel

Sonntag, 13. März, 14 Uhr, Sportanlage Schwaig.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Keskin, Zetterer, S. Bauer, Kollie – Gulielmo, Siebler, T. Bauer, Korkor – Fischer, Lechner.

Auf der Bank: Grünewald, Krepek, Mättig, Rizzo, A. Bauer, Erten, Paal, Feurer, Lindner.

Schiedsrichter: Saif Fekih.