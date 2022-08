Glanzloser Derbysieg für SV Miesbach gegen TuS Holzkirchen II

Der entscheidende Moment: Markus Weinbacher (2.v.l.) trifft zum Sieg für den SV Miesbach gegen den TuS Holzkirchen II. © CHRISTIAN SCHOLLE

Der SV Miesbach hat das Kreisliga-Derby gegen den TuS Holzkirchen II gewonnen. Der einzige Treffer fiel nach einem Standard.

Miesbach – Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang eines Fußballspiels. So auch zwischen dem SV Miesbach und dem TuS Holzkirchen II. Ein Standardtor sorgte 20 Minuten vor dem Ende für das erlösende 1:0 für die Heimmannschaft.

Nach dem Spiel wussten beide Trainer nicht so ganz, wie sie diese gut 95 Minuten einordnen sollten. Eine gehörige Portion Erleichterung merkte man SV-Coach Hans-Werner Grünwald an: „Das Glück war heute auf unserer Seite. Aus dem Spiel heraus hätten wir es wohl nicht geschafft, ein Tor zu erzielen.“ Grünwald sei „einfach froh“, die drei Punkte in der Kreisstadt behalten zu haben, „auch wenn wir uns nicht mit Ruhm bekleckert haben“. Ein ordentliches Spiel seiner blutjungen Truppe sah TuS-Trainer Florian Ächter. Enttäuscht sagt er: „Am Ende stehst du trotz einer guten Partie mit leeren Händen da. Es tut mir leid für die Jungs, dass sie sich nicht belohnen konnten.“

Belohnt hätten sich die Kicker aus der Marktgemeinde fast in der 89. Minute. Der Ball zappelte nach einem Kopfball im Netz, doch Schiedsrichter Kutan Aydin pfiff: Abseits. „Ich habe nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter geredet, er stand gut, hat auf Abseits entschieden, was wohl so stimmte“, meint Ächter, der den Referee ausdrücklich lobte: „Dafür, dass das sein erstes Kreisligaspiel war, hat er es sehr gut gemacht.“

TuS-Keeper Adatepe pariert stark

Nichts auszusetzen gab es am Tor des Tages durch Markus Weinbacher, der einen Freistoß von Tobias Veit mit den Haarspitzen ins Gehäuse verlängerte. Grünwald: „Es sagt alles, dass ein Standard dieses Spiel entschieden hat.“

Während der Partie erarbeiteten sich die Hausherren einige gute Chancen – wirklich zwingend war es vor dem Tor aber nur selten. Wobei es nach 20 Minuten schon zum ersten Mal hätte klingeln müssen: Ridvan Ulu bediente per Flanke Florian Voit, der scheiterte jedoch aus vier Metern am starken TuS-Keeper Alperen Adatepe. Wenig später parierte er einen Kopfball von Weinbacher nach Hereingabe von Fernando Pindado.

Auch die Gäste kamen im ersten Durchgang zu ihren Möglichkeiten. Wenn auch eher aus der Distanz. Zwei Abschlüsse von Alexander Horstmann und Drilon Shukaj ließ SV-Keeper Tobias Magritsch nach vorne abprallen. Nachgerückt war beim TuS aber niemand. Zur Pause stand so ein leistungsgerechtes 0:0 mit etwas mehr Spielanteilen für den SV.

Grünwald: Musst solche Spiele gewinnen

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie vor sich hin, bis zum goldenen Tor. Danach kamen die Hausherren noch zu zwei guten Chancen. Voit scheiterte nach Pass von Josef Sontheim erneut an Adatepe (80.). Sontheim selbst verpasste die Entscheidung fünf Minuten vor Schluss mit einem Pfostentreffer. Bis auf das Abseitstor blieb die ganz große Schlussoffensive der Gäste aus.

„Mit der Leistung können wir zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht. Glückwunsch an Miesbach“, lautet Ächters Fazit. Viel zu hektisch seien seine Mannen gewesen, bemängelte Grünwald: „Aber solche Spiele musst du dann halt auch erst mal gewinnen.“ Und das tat der SV. Philip Hamm

SV Miesbach – TuS Holzkirchen II 1:0 (0:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - T. Veit, D. Magritsch, Matschiner, Pindado (53. Probst) - Mündl, Esterl (66. Stoib), R. Ulu (66. Pötzinger), Voit (81. R. Ulu) - Sontheim, Weinbacher.

TuS Holzkirchen II: Adatepe - Stumpp (60. Akpadjor), Sule, Albert, Shukaj (86. Mohr) - Horstmann, Ledermann (72. Welker), Hofinger, Haunolder - Mohr (64. Rasi), Ziljkic.

Tor: 1:0 Weinbacher (70.).

Gelbe Karten: keine - Albert, Ziljkic.

Gelb-rote Karte: Ziljkic (TuS/89.).

Schiedsrichter: Kutan Aydin.

Zuschauer: 150.