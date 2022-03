Gut fürs Selbstvertrauen: SV Miesbach startet nach starker Vorbereitung daheim gegen Lenggries

Fit und top motiviert startet der SV Miesbach ins neue Fußballjahr in der Kreisliga. Sogar einen Fitness-Coach hat die Mannschaft gebucht. © Christian Scholle

Eine fast perfekte Wintervorbereitung liegt hinter dem SV Miesbach. Bereits im Dezember buchten die Spieler selbstständig einen Fitness-Coach, der mit den Kickern bis zum offiziellen Vorbereitungsstart die konditionellen Grundlagen legte.

Miesbach - Ab Anfang Februar begrüßte Trainer Hans-Werner Grünwald dann im Schnitt etwa 25 Spieler zu den Einheiten. „Die Jungs sind schon mit einer guten Grundlage in die Vorbereitung eingestiegen“, lobt er. „Wir mussten also nicht bei null beginnen. Auch vom Wetter her hatten wir optimale Voraussetzungen und konnten alle Trainings auf dem Kunstrasen durchziehen.“ Die Ergebnisse seien gut fürs Selbstvertrauen. „Wir haben fünf von sechs Spielen gewonnen und 29 Tore geschossen, was in der Vorrunde ja eher ein Schwachpunkt war. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch in den Punktspielen umsetzen können.“

Neben Siegen gegen Kirchseeon (7:2), Großholzhausen (4:0), Hausham (5:1), Otterfing (7:1) und Bayrischzell (4:1) gab es nur eine Niederlage in Penzberg (2:3). Neuzugänge gab es beim SV nicht. Allerdings ist Sommerzugang Markus Weinbacher jetzt topfit und traf in der Vorbereitung neunmal. Zudem steht Florian Voit wieder zur Verfügung, was der Offensive neuen Schwung verleihen dürfte.

An diesem Sonntag um 14 Uhr empfangen die Miesbacher den Lenggrieser SC auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage. Da der Platz bis Samstag für Trainingslager gebucht war, spielen die SV-Kicker ausnahmsweise ihr Heimspiel am ungewohnten Sonntag. Krankheitsbedingt müssen sie auf Niklas Städter sowie Marinus und Tobias Veit verzichten. Zudem ist Josef Sontheim noch auf Weltreise. Ansonsten kann Grünwald aus dem Vollen schöpfen.

Zum Auftakt wartet mit dem Lenggrieser SC gleich ein echter Prüfstein. Als Tabellendritter haben die Isarwinkler noch alle Chancen, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Sie liegen ganze zehn Zähler vor den Miesbacher. Maximilian Scheck ist mit zwölf Treffern beim LSC der Torjäger vom Dienst, Mathias Gerg ist für die Spielgestaltung zuständig, und Jakob Gerg zieht auf der Zehn die Fäden. Die Kreise dieser drei Schlüsselspieler gilt es einzuengen.

„Wir wollen gleich mit einem Sieg starten, dafür gibt uns die Vorbereitung den nötigen Optimismus“, sagt Grünwald. „Wir schauen in der Rückrunde nicht auf die Tabelle, sondern von Spiel zu Spiel. Gegen Lenggries wollen wir gleich zeigen, dass wir gegen die Top-Teams mitspielen können.“