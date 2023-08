Haarscharf am zweiten Heimsieg vorbei: TuS Holzkirchen kassiert Ausgleich kurz vor Schluss

Stark im Abzug: In der zweiten Hälfte feuerten die Holzkirchner einige Schüsse auf das Wasserburger Tor – zwei gingen rein. Doch am Ende reichte es nur zum 3:3. © Max Kalup

Nur haarscharf ist der TuS Holzkirchen am zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Aber kurz vor dem Ende machte sich die wütende Schlussoffensive des TSV Wasserburg bezahlt.

Holzkirchen – Es ist knapp gewesen. Ganz knapp. Nur haarscharf ist der TuS Holzkirchen am zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Aber kurz vor dem Ende machte sich die wütende Schlussoffensive des TSV Wasserburg bezahlt und Daniel Kononenko sorgte mit seinem Treffer zum 3:3 für lange Gesichter bei den Grün-Weißen. „Wir sind heute zurückgekommen“, sagt TuS-Coach Sven Teichmann nach dem Remis dennoch erfreut. „Meine Mannschaft hat Moral bewiesen und lebt.“

Derweil ist es eine leicht veränderte Aufstellung gewesen wie bei der bitteren 0:2-Pleite unter der Woche in Bruckmühl. Veedant Nag und Dino Burkic rutschten für Pirmin Lindner (gesperrt) und Florian Mayer (Adduktorenprobleme) in die erste Elf. Und gerade Neuzugang Burkic zeigte, warum ihn die TuS-Kicker in den ersten Wochen so vermisst hatten. Der 18-Jährige, der vor der Saison aus Dachau an die Haidstraße gewechselt war, zeigte sich bestens aufgelegt und war an zwei Toren massiv beteiligt. „Er hat nach seiner Pause alles rausgehauen“, lobt Teichmann. „Mit seiner Dynamik tut er uns verdammt gut.“

Weniger gut tat den Holzkirchnern dagegen die Anfangsphase. „Eigentlich sind wir ganz gut ins Spiel gekommen“, findet Teichmann. „Allerdings hat uns wieder einmal die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt.“ Auf der anderen Seite zeigten sich die Wasserburger eiskalt: Zuerst hämmerte Dominik Brich einen wahrhaftigen Sonntagsschuss zur 1:0-Führung für die Gäste ins Netz. Nur wenig später sorgte sein Teamkollege Michael Barthuber nach einer Standardsituation für eine komfortable 2:0-Führung. „Das haben wir schlecht verteidigt“, moniert Teichmann. „Wir kriegen die Tore einfach zu leicht.“ Doch seine Mannschaft steckte nicht auf, sondern zeigte Moral. Kurz vor der Pause sollte sich das Bemühen auszahlen. Nach einer scharfen Hereingabe jubelte Holzkirchens Burkic erstmals. „Er hat aber gleich gesagt, dass ein anderer Spieler zuletzt dran war“, sagt Teichmann. Wasserburgs Lucas Knauer hatte ins eigene Netz getroffen.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Grün-Weißen noch mal, das Tempo deutlich zu erhöhen und kamen zu Gelegenheiten. Die beinahe logische Konsequenz: der nicht unverdiente Ausgleich nach etwas mehr als einer Stunde. Und dieses Mal war es Burkic wirklich. Nach einem wunderbaren Holzkirchner Angriff legte Leander Haunolder quer und Burkic schob zum 2:2-Ausgleich ein. Sein Premieren-Treffer im grün-weißen Trikot. „Ich war mit meiner Leistung sehr zufrieden“, sagt Burkic. „Nachdem ich jetzt doch einige Zeit raus war, hätte ich nicht gedacht, dass ich noch so fit bin.“ Zuletzt fehlte der Neu-Angreifer vier Spiele am Stück. „Das war schon hart für mich.“

Unterdessen erfolgte an der Haidstraße eine wilde Schlussphase. Denn nach einer knappen Stunde sah Wasserburgs Johannes Lindner die gelb-rote Karte. Und zunächst schienen die TuS-Kicker die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Eine Viertelstunde vor dem Ende stand Lukas Krepek nach einem Freistoß goldrichtig und markierte aus kurzer Distanz das 3:2. „Wir haben dann aber nicht mehr so gut gespielt und sind auch ein bisschen geschwommen“, glaubt Teichmann. Die Folge: Vier Minuten vor Schluss traf Wasserburgs Kononenko doch noch zum 3:3-Ausgleich und verhinderte damit den ersehnten Holzkirchner Heimsieg.

TuS Holzkirchen – TSV Wasserburg 3:3 (1:2)

TuS Holzkirchen: Zeisel - Keskin, Zetterer, Suheil Amadodin, Korkor, Burkic (70. Mhadhbi), J. Gerg, Haunolder (86. Hofinger), A. Bauer (64. Butge), Nag, Krepek

Tore: 0:1 Brich (11), 0:2 Barthuber (17.), 1:2 Knauer (Eigentor), 2:2 Burkic (65.), 3:2 Krepek (75.), 3:3 Kononenko (86.)

Gelbe Karten: Keskin, Korkor, Hofinger - Volkmer

Gelb-Rote Karte: Lindner (Wasserburg/57.)

Schiedsrichter: Lukas Schregle

Zuschauer: 180