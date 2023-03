Hausham bleibt in Schlagdistanz: SG startet mit 1:1 gegen Peißenberg in Meisterrunde

Einziger Torschütze für die SG: Lukas Grill. © Archiv TP

Mit einem Zähler kehrt die SG Hausham zum Start der Kreisliga-Meisterrunde in der Gruppe A aus Peißenberg zurück. Die Verhältnisse auf dem Platz waren schwierig.

Hausham – Mit einem Zähler kehrt die SG Hausham zum Start der Kreisliga-Meisterrunde in der Gruppe A aus Peißenberg zurück. Nach einer wechselhaften Vorbereitung erwarteten die Knappen in Peißenberg schwierige Verhältnisse. Der Untergrund war nass und der Wind tat sein Übriges. So waren die Spielanteile nach Halbzeiten verteilt. Die Haushamer spielten im ersten Durchgang mit dem Wind im Rücken und führten zur Pause mit 1:0, nach dem Seitenwechsel hatten dann die Hausherren die Unterstützung des Windes und kamen so zum letztlich auch verdienten Ausgleich.

„Vom Kampf und der Einstellung her hat bei uns alles gepasst“, sagt SG-Trainer Stephan Leitner. „Spielerisch ist von beiden Seiten nicht viel gekommen. Für den Anfang ist das Unentschieden in Ordnung, wir können gut damit leben.“

Im ersten Abschnitt waren die Haushamer feldüberlegen und hatten mehr vom Spiel. Spielerische Ansätze zeigten die Knappen ebenfalls, im Strafraum fehlten dann aber zumeist die Ideen. Dementsprechend waren zwingende Möglichkeiten auf beiden Seiten Mangelware. So musste ein Elfmeter für den Führungstreffer der Gäste herhalten. Anian Trettenhann wurde kurz vor Ende des ersten Abschnitts in der Box gelegt und Lukas Grill verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit übernahmen dann die Peißenberger das Zepter und hatten mehr vom Spiel. Nach einer guten Stunde fiel dann auch der Ausgleich. Im Anschluss hatte Peißenberg noch zwei weitere Möglichkeiten zum Siegtreffer, letztlich blieb es aber bei der Punkteteilung.

„Über das gesamte Spiel gesehen war das Ergebnis gerecht“, findet Leitner. „Es war nicht einfach zu spielen mit dem Wind und auf klebrigem Rasen.“ Durch den Punktgewinn stehen die Haushamer nach dem ersten Spieltag in Schlagdistanz zu den ersten beiden Rängen der Meisterrunde. Am kommenden Wochenende wartet bereits das Derby gegen den SV Miesbach, das am Freitagabend auf der Zentralen Sportanlage in Hausham stattfindet.

ts

TSV Peißenberg – SG Hausham 1:1 (0:1)

SG Hausham: Wiesböck - Baumgartner, Schauer, Kloiber, Steiger (69. Hamm) - Schmid (81. Fritz), Trettenhann, Büchl, Grill - Siglreitmaier (89. Diene), Beck.

Tore: 0:1 Grill (38./ FE), 1:1 Stoßberger (65.).

Gelbe Karten: keine - Diene.

Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner.

Zuschauer: 130.