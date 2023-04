Heimspiel für SG Otterfing/Holzkirchen - SV Parsberg meldet ab

Artur Zigelski Trainer der SG Otterfing/Holzkirchen © MKF_MaxKalup

Die SG Otterfing/Holzkirchen empfängt den TSV Neubeuern und ist nach dem Rückzug des SV Parsberg die einzige Frauen-Mannschaft aus dem Landkreis Miesbach.

Otterfing/Holzkirchen – Die spielfreie Osterzeit hat den Damen der SG Otterfing/Holzkirchen gutgetan. Einige kranke oder verletzte Spielerinnen sind wieder fit, sodass das Team vom Nordring gestärkt in das Heimspiel am Sonntag um 16 Uhr gegen den TSV Neubeuern gehen kann. So steht beispielsweise Felicia Altenburger wieder zur Verfügung und soll das Angriffsspiel beleben. Lediglich hinter dem Einsatz von Lisa Trömer (Leiste) steht noch ein Fragezeichen. „Wir gehen mit einem Kader von 15 Spielerinnen in die Partie und wollen auf jeden Fall Zählbares einfahren. Neubeuern ist ein Gegner auf Augenhöhe, deshalb sollte für uns auch etwas drin sein“, sagt SG-Coach Artur Zigelski.

Im März waren die Landkreis-Kickerinnen mit einem Sieg gegen Attenkirchen und einer Niederlage gegen Bad Aibling in die Rückrunde der Bezirksliga gestartet und wollen nun wieder Punkte sammeln. Die Gäste aus Neubeuern sind ein Tabellennachbar der SG und haben vier Zähler mehr auf dem Konto, mit einem Sieg könnten die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen also auch im Klassement aufschließen.

Aus dem Hinspiel hat die SG mit Neubeuern noch eine Rechnung offen. In der Hinrunde reiste sie während der Woche mit einem Rumpfkader nach Neubeuern und unterlag deutlich mit 0:4. „Damals sind wir mit dem körperbetonten Spiel nicht zurechtgekommen. Diesmal gilt es, von Anfang an dagegenzuhalten“, fordert Zigelski. Lediglich das Wetter könnte den SG-Damen am Otterfinger Nordring noch einen Strich durch die Rechnung machen. „Wir hoffen, dass wir spielen können, sonst wären wir fünf Wochen am Stück spielfrei. Das wäre alles andere als optimal“, sagt der SG-Coach. ts

SV Parsberg meldet ab

Bereits in der Vorrunde in der Kreisklasse 2 war der Kader der Damen des SV Parsberg immer wieder auf Kante genäht. Entsprechend gab es schon im vergangenen Jahr einige Spielverlegungen und -absagen. Nun hat man sich beim SV entschieden, die Mannschaft zur Halbzeit der Saison zurückzuziehen. Die Parsbergerinnen werden also in der Rückrunde nicht mehr antreten und auf den letzten Tabellenplatz zurückgesetzt. ts