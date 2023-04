Den TSV Otterfing erwartet eine harte Nuss

Benedict Gulielmo hat derzeit viele Aufgaben. © THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing empfängt im Heimspiel den SV Polling und will sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Otterfing – Es waren in der Hauptsache personelle Probleme, die den SV Polling mit nur einem Punkt in die Abstiegsrunde schickten. Aber zwischenzeitlich haben die Klosterdörfler ihren Kader wieder verdichtet. Und der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Ein heißes Eisen für den TSV Otterfing. Auch mit dem Heimrecht (Samstag, 14 Uhr) im Rücken.

„Wir hatten ein Torwartproblem. Zudem fielen einzige Leistungsträger langzeitverletzt aus“, erklärt Trainer Michael Schöttl, warum sein SV Polling den Winter mit der roten Laterne und nur einem Bonuspunkt überdauerte. Mit dem Frühjahrserwachen aber fanden die Pollinger zu ihrer Leistungsstärke zurück. Einer der Leidtragenden war der TSV Otterfing, der die Punkte mit einer 1:2-Niederlage am Jakobsee beließ. Selbst der FC Real Kreuth als Primus der Abstiegsrunde C musste sich mit einem 1:1-Unentschieden und weniger Spielanteilen zurechtfinden.

Nur die aktuelle Tabelle gesehen, sollte am Nordring ein offener Schlagabtausch stattfinden. Die Gegner liegen gleichauf. Aber beim TSV Otterfing haben sich unübersehbare Probleme eingeschlichen, die zu einer dürftigen Erfolgsbilanz geführt haben. Drei magere Pünktchen in fünf Begegnungen im Jahr 2023. So schwach hat keiner der Konkurrenten abgeschnitten. „Es ist ja nicht so, dass unsere Spieler in der Winterpause das Fußballspielen verlernt haben“, erklärt Benedict Gulielmo, „aber mit den notwendigen psychischen Stützen sind wir auf einem guten Weg.“ Die schwachen Otterfinger Auftritte spielen sich also auch in den Köpfen der Spieler ab. Gulielmo hat die Aufgabe, nicht nur Spielzüge einzustudieren und für die Fitness zu sorgen, sondern auch als Psychiater einzuwirken.

„Bis auf den Magnus Eder sind alle dabei“, sagt Gulielmo zur Personalsituation, „wobei es keine Bonuspunkte für Bezirksligaerfahrung gibt. 80 Prozent Einsatz, wie zuletzt, sind zu wenig.“ Er fordert also, dass ein Großteil seiner Jungs nicht auf dem hohen Ross der Vergangenheit reitet, sondern mit der für einen Sieg nötigen Einstellung auftritt. ko