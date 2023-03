Heiß auf die Meisterrunde: SV Miesbach empfängt ASV Habach

Den Schwung aus der Vorrunde will der SV Miesbach mit in die Meisterrunde nehmen. © TP

Der SV Miesbach startet mit Heimspiel gegen ASV Habach in die Kreisliga-Meisterrunde. Der Aufstieg ist das Ziel.

Miesbach – Harte Trainingswochen haben die Fußballer des SV Miesbach hinter sich. Mit dem Heimspiel gegen den ASV Habach am Samstag um 14 Uhr beginnt für das Team um Kapitän Christian Altenburg nun die zweite Saisonhälfte. Die Miesbacher nehmen als Gruppensieger der Vorrunde sechs Bonuspunkte mit in die Meisterrunde und führen das Klassement vor dem ersten Match gemeinsam mit dem TSV Peißenberg an. Die Gäste aus Habach starten mit vier Zählern.

Die Vorbereitung verlief für die Miesbacher dank des heimischen Kunstrasens nahezu optimal. Während des Winters hatten sich die Spieler mit einem Fitnesscoach selbst in Form gehalten, sodass Trainer Hans-Werner Grünwald zum Start der Vorbereitung keineswegs bei Null beginnen musste. Fünf Vorbereitungsspiele absolvierten die Kreisstädter. Dabei gab es drei Siege gegen den SV Ostermünchen (3:2), Ottobrunn (3:0) und Großholzhausen (2:0) sowie zwei Niederlagen gegen den BCF Wolfratshausen (1:5) und den FC Deisenhofen III (1:2).

Allerdings hatte der SV zwischenzeitlich auch mit einer Krankheitswelle zu kämpfen, die zu zahlreichen Ausfällen führte. Zum Abschluss der Vorbereitung reisten die Miesbacher traditionsgemäß mit 28 Spielern ins kroatische Novigrad, wo sie beste Bedingungen vorfanden und sich den Feinschliff für die entscheidende Saisonphase holten. „Es ist alles gut gelaufen, die Mannschaft hat super gearbeitet und es hat sich niemand verletzt. Wir sind bereit für den Start. Die Bedingungen in Novigrad waren top, egal ob Hotel, Pool oder Trainingsplätze“, berichtet Grünwald.

Miesbach will aufsteigen

Personell sieht es zum Start gut aus bei den Miesbachern. Dominik Baumann ist nach langer Verletzung wieder zurück im Training und kann dem SV mit seiner Erfahrung sicherlich weiterhelfen. Einzig hinter dem Einsatz von Jonas Matschiner (Leiste) und Josef Pötzinger (Erkältung) steht ein Fragezeichen. „Wir warten noch ab, aber der Kader ist breit genug, um Ausfälle aufzufangen“, sagt Grünwald. Ob das erste Pflichtspiel des Jahres auf Kunst- oder Naturrasen ausgetragen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. „Habach ist gleich ein richtiger Prüfstein. Sie haben schon Relegation nach oben gespielt und waren in den vergangenen Jahren eigentlich immer vorne dabei. Ich denke, die sechs Mannschaften in unserer Liga sind ziemlich auf dem gleichen Niveau. Da wird es keine übermächtigen Teams geben. Man braucht Glück und einen guten Start, wenn man aufsteigen will“, vermutet Grünwald.

Das Ziel der Miesbacher ist einer der ersten beiden Plätze. Dafür wollen sie sich mit einem Auftaktsieg gleich von der Konkurrenz absetzen. „Wir gehen ohne großen Druck in die Meisterrunde und nehmen das Selbstvertrauen der Vorrunde mit. Natürlich wollen wir aufsteigen, aber das will wahrscheinlich jede der sechs Mannschaften. Wir hoffen deshalb wieder auf die Unterstützung unserer Zuschauer“, fügt der SV-Coach an. ts