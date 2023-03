Heiß auf die ersten Punkte: TuS will in Pullach etwas holen – Vier Spieler fehlen gegen Pullach

Gewarnt vor Pullachs Torgefahr: Christopher Korkor (r.) und Pirmin Lindner. © tp

So richtig ist der TuS Holzkirchen noch nicht im Fußballjahr 2023 angekommen. Das hat zweierlei Gründe.

Holzkirchen –Erstens gab es zum Auftakt in Eggenfelden eine 1:3-Pleite, und andererseits bremsen die Grün-Weißen in regelmäßigen Abständen die schwierigen Witterungsbedingungen aus. „Die Gegebenheiten sind so, wie sie sind“, sagt TuS-Coach Joe Albersinger vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Samstag in Pullach. „Wir müssen uns darauf einstellen.“

Insbesondere darauf, dass die Partie im Isartal sehr sicher auf Kunstrasen stattfinden wird. „Ich finde, dass Fußball grundsätzlich auf Rasen gespielt werden sollte“, meint Albersinger, fügt aber an: „Die Witterung lässt es derzeit nicht zu.“ Dennoch glaubt der TuS-Übungsleiter, dass „die Mannschaft, die regelmäßig auf ihrem Kunstrasen trainiert und spielt schon leicht im Vorteil“ sei. Das verändert auch die Spielvorbereitung seiner Schützlinge. „Wir wollen uns spielerisch weiterentwickeln, aber in so einer Partie müssen wir dann eben andere Wege finden“, betont Holzkirchens Trainer. „Da müssen wir gut gegen den Ball stehen, und vielleicht wird dann auch einmal der eine oder andere Chipball bespielt.“

Pullach in Form

So oder so dürfte für die TuS-Kicker die kurze Reise am Samstag nach Pullach eine durchaus unangenehme werden. Der Grund: Die Münchner Vorstädter holten aus den ersten zwei Partien zwei überlebenswichtige Siege. Und wie: Einem 6:2-Kantersieg zu Hause gegen Traunstein folgte am vergangenen Wochenende ein 4:1-Auswärtssieg in Freising. „Wir werden da auf einen Gegner treffen, der richtig gut drauf ist“, bestätigt Albersinger. „Die haben richtig Qualität am Ball.“ Pullach konnte sich dadurch aus der Abstiegszone der Landesliga Südost befreien.

Nicht am Ball für die Holzkirchner werden derweil Lukas Krepek und Lars Doppler sein. Während sich Ersterer krank abgemeldet hat, muss Doppler, der eigentlich in die Startelf zurückkehren sollte, wegen einer Sprunggelenksverletzung passen. Ausfallzeit: mindestens zwei Wochen. Zudem fehlt auch Andreas Bauer erkrankt, genauso wie Sean Erten (grippaler Infekt). Dagegen konnte Maximilian Drum nach seiner Sprunggelenksblessur unter der Woche wieder voll trainieren. Einem Platz in der Startelf dürfte damit nichts im Wege stehen.

Trotz der Begleitumständen sind die Holzkirchner nach der einwöchigen Zwangspause heiß. „Die Jungs sind richtig fleißig“, freut sich Albersinger. „Wir haben gut trainiert, und die Stimmung ist sehr geht.“ Sie dürfte noch deutlich besser sein, wenn es am Samstag in Pullach mit den ersten Zählern für den TuS im Fußballjahr 2023 klappen sollte. meh

SV Pullach – TuS Holzkirchen Samstag 14 Uhr, Sportanlage Pullach (Kunstrasen). Es fehlen Doppler, Andreas Bauer, Erten und Krepek.