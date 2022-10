Heißer Tanz erwartet: TuS Holzkirchen II bei Rot-Weiß Bad Tölz

Teilen

Leonhard Eichner dürfte sein Comeback geben. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen II steht vor einem schwerem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Bad Tölz.

Holzkirchen – Es ist eine Pause mitten in der Saison gewesen. Eine unfreiwillige Pause: Das Aufeinandertreffen mit dem Schlusslicht aus Sauerlach fiel in der Vorwoche kurzerhand wegen Spielermangels bei den Gästen aus (wir berichteten). Zwar konnte sich der TuS Holzkirchen II die Punkte am grünen Tisch sichern, doch glücklich über diese Situation ist man im Holzkirchner Lager nicht. „Wir konnten diese Pause eher weniger nutzen“, sagt TuS-Coach Florian Ächter. „Ein paar Spieler haben in der dritten Mannschaft ausgeholfen.“

Nun wartet am Sonntag um 14 Uhr für die TuS-Kicker in Bad Tölz beim SC Rot-Weiß eine schwere Aufgabe. Auch das Hinspiel ist noch präsent. Dort gewann die Landesliga-Reserve in einem überaus engen Match knapp mit 1:0. „Es wird daher auch dieses Mal ein heißer Tanz werden“, ist sich Ächter sicher. „Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel.“

Erfreulich dabei: Kapitän Leonhard Eichner dürfte nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern. „Ansonsten schaut es personell nicht so rosig aus, aber das ist das Los einer zweiten Mannschaft“; betont Ächter. Zudem wird der zuletzt stark aufspielende Gjon Rasi wieder für das Landesliga-Team eingeplant. „Bei uns steht die Ausbildung der jungen Spieler im Vordergrund“, stellt Ächter klar. „Und das freut uns natürlich sehr.“

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Ächter will die „Großen“ ärgern

Dennoch wollen die TuS-Kicker auch in Bad Tölz eine ansprechende Leistung zeigen. Auch wenn man meinen könnte, die Saison sei für die Grün-Weißen aufgrund der Tabellenkonstellation bis zur Rückrunde gelaufen, da sie die Aufstiegsrunde nicht mehr erreichen werden. „Das sehe ich eigentlich nicht so“, sagt Ächter. „Wir sind richtig heiß darauf, auch einmal ein Team von den vorderen Plätzen zu schlagen.“

Zunächst möchte man das aber beim schweren Auswärtsspiel in Bad Tölz schaffen. Schließlich geht es im Duell mit dem Verfolger auch darum, möglichst viele Bonuspunkte mit in die Abstiegsrunde im Frühjahr zu nehmen. meh