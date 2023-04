Herber Rückschlag: SV Miesbach verliert gegen SV Ohlstadt

Die Durchschlagskraft geht dem SV Miesbach (rot) aktuell etwas ab. Den Kreisstädtern fiel es auch gegen den SV Ohlstadt oft schwer, sich gute Chancen zu erarbeiten. © Steffen Gerber

Der SV Miesbach kassiert beim 0:2 gegen den SV Ohlstadt erste Niederlage der Meisterrunde der Kreisliga.

Miesbach – Die Serie des SV Miesbach ist gerissen, beim Heimspiel gegen den SV Ohlstadt kassierten die Kreisstädter ihre erste Niederlage seit Monaten. Am Ende setzten sich die Gäste nicht unverdient mit 2:0 durch. In der Tabelle der Gruppe A der Kreisliga-Meisterrunde hatte dies aber keine großen Auswirkungen, da Hausham dem ASV Habach im Parallelspiel einen Punkt abtrotzte. Miesbach bleibt Tabellenführer.

„Man muss anerkennen, dass die Niederlage aufgrund der zweiten Halbzeit verdient war. Diese ist bitter, da wir uns in der Tabelle mit einem Sieg hätten absetzen können. Wir haben momentan einfach Probleme, uns in der Offensive Chancen zu erspielen“, erklärte Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald.

Auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage entpuppten sich die Gäste als der erwartet schwere Gegner. „Ohlstadt liegt uns einfach nicht. Wir haben schon letztes Jahr zu Hause auf Kunstrasen gegen sie verloren und jetzt wieder“, sagte Grünwald. In einer ausgeglichenen Partie sorgte Josef Pötzinger für den ersten Aufreger, als er nach vier Minuten einen Freistoß an die Latte setzte. Nach einer halben Stunde hätten sich die Miesbacher dagegen nicht beklagen können, wenn Schiedsrichter Felix Thiel den Gästen einen Strafstoß zugesprochen hätte. Die beste Chance im ersten Abschnitt hatte Johannes Schwarzenbach kurz vor der Pause. Er kam freistehend aus zehn Metern zum Abschluss, verzog jedoch.

Standard entscheidet 0:0-Spiel

„Im zweiten Durchgang hat Ohlstadt dann mehr investiert“, erklärte Grünwald. Die Gäste hatten nach einer Stunde auch die Großchance zur Führung, köpften aber am langen Pfosten vorbei. Wenig später wurde Florian Stoib auf dem linken Flügel ins Eins-gegen-Eins mit dem Gäste-Keeper geschickt, der aber die Oberhand behielt. Letztlich führte eine der vielen Standard-Situationen für die Gäste zum 0:1. Ein scharf getretener Freistoß von Simon Nutzinger aus 25 Metern von der halblinken Seite setzte tückisch auf und landete im kurzen Eck. „Das Tor hat das Spiel entschieden. Es war eigentlich ein 0:0-Spiel, aber wir waren gewarnt und haben trotzdem zu viele Freistöße und Ecken zugelassen“, monierte Grünwald.

Miesbach warf alles nach vorne, wurde aber kaum mehr wirklich zwingend. So fiel in der Nachspielzeit die Entscheidung: Der SV brachte den Ball gleich zweimal nicht aus der Gefahrenzone und Bernhard Kurz traf aus fünf Metern zum 0:2-Endstand. ts

SV Miesbach – SV Ohlstadt 0:2 (0:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - To. Veit, Städter, Ma. Veit, Pindado - Mündl (68. Weinbacher), Stoib, Matschiner (80. Esterl), Pötzinger - Schwarzenbach (80. Voit), Sontheim.

Tore: 0:1 Nutzinger (72.), 0:2 Kurz (90.+1).

Gelbe Karten: Matschiner, Pötzinger, Sontheim, To. Veit - Leis, Fischer, Frombeck, Schwinghammer.

Schiedsrichter: Felix Thiel.

Zuschauer: 75.