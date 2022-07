Hinten sicher, vorne effektiv: TuS Holzkirchen schlägt Eggenfelden mit 4:0

Mit Zug zum Tor: Der TuS Holzkirchen (in Grün) – am Ball ist Alexander Mehring, Stefan Lechner (r.) sichert ab – zeigte gegen den SSV Eggenfelden eine souveräne Partie.

FUSSBALL LANDESLIGA

Von Markus Eham schließen

Langsam, aber sicher scheint sich beim TuS Holzkirchen in dieser Saison ein deutliches Muster zu zeigen. Teilweise unkonzentrierten Auftritten auswärts folgen wenige Tage später in steter Regelmäßigkeit äußerst überzeugende wie auch überragende Auftritte an der heimischen Haidstraße.

So besiegten die TuS-Kicker am Sonntagnachmittag den SSV Eggenfelden zu Hause souverän und klar mit 4:0 und feierten damit den zweiten deutlichen Heimsieg der noch jungen Saison.

„Es war heute eine sehr defensivstarke Leistung“, freut sich Holzkirchens Coach Joe Albersinger. Dabei ist der Respekt vor Eggenfelden im Vorfeld durchaus groß gewesen. Schließlich ließen die Niederbayern in den ersten drei Saisonspielen keinen einzigen Gegentreffer zu. In Holzkirchen dagegen gleich vier. Das Rezept?



„Für uns war es einfach wichtig, einen wichtigen Lernschritt zur bitteren Niederlage vom Dienstag zu machen“, betont Albersinger. „Wir sind heute von Beginn an sehr konzentriert auf dem Platz gestanden.“ Zudem machten die Grün-Weißen wohl zum viel zitierten richtigen Zeitpunkt an diesem Sonntagnachmittag immer die Tore. Etwa zum Beispiel gleich zu Beginn der Partie. Genauer gesagt: Mit dem zweiten Angriff des Spiels. Christopher Korkor brachte die Grün-Weißen nach einer wunderbaren Aktion bereits nach 180 Sekunden in Front. „Das war natürlich sehr gut fürs eigene Spiel“, weiß Albersinger.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Doch auch Holzkirchens zweiter Streich gelang zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt: nämlich kurz vor der Halbzeitpause. Und erneut war es der emsige Korkor, der einen schön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite erfolgreich abschloss, den Ball trocken unter die Latte des gegnerischen Tores hämmerte und damit seiner Mannschaft eine durchaus komfortable 2:0-Führung zur Pause bescherte.



„Wir waren heute über das ganze Spiel einfach sehr präsent“, resümiert Albersinger. Dabei freue ihn sogar mehr das „zu null als die vier eigenen Tore“, stellte er fest.



Die überaus stabile Defensivleistung machte auch den ansonsten so offensivstarken Gästen aus Eggenfelden das Leben im zweiten Durchgang schwer. „Wir haben richtig konsequent verteidigt“, lobt Holzkirchens Coach. Zudem nutzten seine Schützlinge auch die Fehler des Gegners konsequent. So auch beim dritten TuS-Treffer nach 65 Minuten: Ein langer Ball, der bei Holzkirchens Tobias Seidl landete. Kurz darauf verlor er das Leder allerdings wieder, doch – und das passte zur Holzkirchner Leistung an diesem Tag – erkämpfte er sich den Ball postwendend zurück und zirkelte die Kugel Sekundenbruchteile später ins Eck. „Das war wirklich ein sehr schönes Tor“, findet Albersinger.



Eine Viertelstunde vor dem Ende machte dann Teamkollege Bakary Touray mit seinem Treffer zum 4:0 alles klar. „Vielleicht ist das Ergebnis heute ein wenig zu hoch ausgefallen“, sagt Albersinger. Die Freude über den zweiten Dreier der Saison war im Holzkirchner Lager aber natürlich riesengroß.

TuS Holzkirchen – SSV Eggenfelden 4:0 (2:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Mättig, Zetterer, Siebler (79. Haunholder), Lechner (74. Touray), Korkor, Erten (86. Ngu Ewodo), Lindner, Mehring, Seidl, Krepek (67. Keskin).

Tore: 1:0 / 2:0 Korkor (3. / 38.), 3:0 Seidl (65.), 4:0 Touray (75.).

Gelbe Karten: Siebler, Haunholder – Schmidhuber.

Schiedsrichterin: Barbara Karmann.

Zuschauer: 165.