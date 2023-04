Hoffen auf die Durchschlagskraft: TuS Holzkirchen empfängt Eintracht Karlsfeld

Erstmals seit dem Spiel gegen Bruckmühl könnte Christopher Korkor (l.) in der Startelf stehen. © MK

Der TuS Holzkirchen empfängt den Tabellenvierten Eintracht Karlsfeld zu einem schweren Heimspiel.

Holzkirchen – Die jüngsten Leistungen können sich aus Sicht des TuS Holzkirchen wieder sehen lassen. Drei Spiele ohne Niederlage und obendrein: kein Gegentor. „Wir waren auch schon in den vergangenen Wochen in der Spur, nur haben uns da zwei oder drei Ergebnisse gefehlt“, gibt TuS-Coach Joe Albersinger an. „Damit fehlen uns auch die Punkte, um einen einstelligen Tabellenplatz zu holen.“ Dieses Ziel dürfe man aber nicht aus den Augen verlieren. Die nächste Bewährungsprobe: das schwere Heimspiel am Samstag an der Holzkirchner Haidstraße gegen den TSV Eintracht Karlsfeld.

Zweifellos keine leichte Aufgabe für die Grün-Weißen. „Das ist eine sehr eingespielte und erfahrene Truppe“, weiß Albersinger über den Tabellenvierten. „Sie haben eine großartige Aufholjagd hingelegt.“ Im Fußballjahr 2023 feierte die Eintracht bereits vier Dreier, darunter einen 3:0-Heimsieg über den Spitzenreiter Bruckmühl. Die Karlsfelder Aufholjagd endete allerdings jäh unter der Woche. Im Kampf um die Aufstiegsplätze unterlag man Kirchheim mit 1:3. „Aber wir spielen zu Hause und da wollen wir auch wieder punkten“, fordert TuS-Coach Albersinger von seinen Schützlingen.

Vor allem aber auch möchten die TuS-Kicker Tore schießen. Denn die neue defensive Stabilität dürfte ein wenig zulasten der offensiven Durchschlagskraft gegangen sein. Nicht zuletzt könnte das auch am Ausfall von Christopher Korkor liegen. Der Angreifer feierte während der Woche in Geretsried jedoch ein rund 25-minütiges Comeback. Bei seiner Rückkehr zeigte sich Korkor prompt spielfreudig und das Wichtigste: Er ist schmerzfrei. Ob es bereits zu mehr reicht als zu einem Kurzeinsatz, „entscheiden wir erst kurzfristig“, lässt sich Albersinger nicht in die Karten blicken und verweist auf die zahlreichen kommenden Aufgaben. „Da wird die Belastungssteuerung schon eine Rolle spielen“, sagt er und fügt an: „Seine Abschlussstärke fehlt uns aber definitiv und wenn er zurückkommt, haben wir in jedem Fall wieder mehr Qualität vorne.“

Unterdessen wird es bei Sean Erten und Lars Doppler noch ein wenig dauern. Während Ersterer sich bereits im Lauftraining befindet und schon in Kürze ins Training einsteigen darf, könnte Doppler zumindest in der nächsten Woche einsam seine Runden drehen. Dagegen ist der zuletzt angeschlagene Alexander Mehring wieder zurück und könnte am Samstag auf der Bank sitzen.

Allerdings dürfte Coach Albersinger an der zuletzt so erfolgreichen Viererkette erst einmal nichts ändern. Sie soll für erneut für die nötige defensive Stabilität sorgen. Vorne muss es aber mit mindestens einem Treffer klappen, damit gegen Karlsfeld der zweite Sieg im neuen Jahr möglich ist. Dieser wäre für die Holzkirchner auch in der Tabelle wichtig.

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Haidstraße Holzkirchen.

Es fehlen: Doppler, Erten.

Schiedsrichter: Benjamin Senger.