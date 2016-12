TuS Holzkirchen: Der Bayernliga-Traum lebt

Jahres-Rückblick

Der TuS Holzkirchen gehört zu den Top-Mannschaften der Landesliga Südost. Auch weil die Neuzugänge voll eingeschlagen haben.

Es ist noch gar nicht so lange her, als der TuS Holzkirchen vor dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gestanden ist. 2014 hatten die Fußballer unter Trainer Mike Probst den Aufstieg knapp verpasst. 2014/2015 folgte der Kater – doch nun zählen die Holzkirchner erneut zu den Aufstiegskandidaten in der Landesliga Südost. Trainer Gediminas Sugzda (48) gelingt es, viele Neuzugänge gut in die Mannschaft zu integrieren. Der Königstransfer im Sommer 2016 ist ausgerechnet der Spieler, der vor zwei Jahren den Aufstieg des TuS in die Bayernliga verhindert hatte: Marco Höferth.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler hatte mit seinem Freistoßtor im Relegationsrückspiel den BCF Wolfratshausen in der Bayernliga gehalten – und damit eine Begehrlichkeit bei den Verantwortlichen des TuS geweckt. Seit der laufenden Saison spielt Höferth für die Holzkirchner – der 28-Jährige ist ebenso gut im Landesliga- Team integriert wie die Neuzugänge Josef Sontheim (SG Hausham) und Stefan Lechner (TSV Ebersberg). Der auffälligste Neuzugang ist zunächst aber Sebastian Hahn, der beim TuS dort anknüpft, wo er bei der SG Hausham aufgehört hat: Der 21-Jährige trifft wie am Fließband, wie es im Sportjargon oft heißt.

Im September aber verletzt sich der Miesbacher beim Auswärtsspiel in Vilsbiburg schwer. Diagnose: Kreuzbandriss. Er wird wohl bis zum Saisonende ausfallen. Seine Hoffnung ist es, die letzten Spiele bestreiten zu können – und im besten Fall den Aufstieg zu feiern. Die Holzkirchner überwintern in der Spitzengruppe der Liga. Um den Aufstieg spielen im Übrigen auch die Holzkirchner Alexander Pilik und Maximilian Dengler, allerdings nicht mehr mit dem TuS. Beide waren mit dem Verein einst in die Landesliga aufgestiegen, im Sommer wechseln sie zum Kreisligisten TSV Otterfing um Ex-TuS-Stürmer Florian Bacher.

Abwehrspieler Stefan Kinshofer hingegen beendet seine Laufbahn. Offensivspieler Sean Erten verlässt seinen Heimatverein Holzkirchen – ein Jahr nach seiner Rückkehr vom SV Bad Tölz – unterdessen erneut. Bei Bayernliga-Spitzenreiter SV Pullach unterzeichnet der 26-Jährige einen Zweijahresvertrag, setzt sich aber nicht durch. Bereits im Oktober kommt es zur vorzeitigen Trennung zwischen Erten und dem Klub aus dem Münchner Süden.

Quelle: fussball-vorort.de