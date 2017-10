Holzkirchen: Last-Minute-Sieg über Junglöwen

Jubel in der Löwengrube: Der TuS Holzkirchen feiert den Siegtreffer gegen den TSV 1860 München II. FOTO: LAKOPRESS / LACKOVIC

Dritter Sieg in Folge

von Hans Spiegler schließen

TuS Holzkirchen fährt beim 2:1 gegen TSV 1860 München II den dritten Sieg in Folge ein – Platz sechs gefestigt

Mit drei Siegen in Serie hat der TuS Holzkirchen einen bärenstarken Endspurt in der Bayernliga-Vorrunde hingelegt: Nach dem BCF Wolfratshausen und dem SB Chiemgau Traunstein fiel nun auch der TSV 1860 München II einem Team zum Opfer, das neuerdings immer für ein Tor in den Schlussminuten gut ist.

Gegen die Reserve der Sechziger allerdings brauchte es vor allem einen starken Torwart Benedikt Zeisel und eine stabile Defensive, damit Josef Sontheims Treffer in der Nachspielzeit auch gleichbedeutend mit dem Sieg war. „Gegen den TSV auf diesem geilen Gelände zu spielen, war der Wahnsinn – vor allem als Bayern-Fan“, sagte Sontheim nach dem Abpfiff mit einem Grinsen. „Der Aufstieg im letzten Jahr war natürlich noch besser, aber das war schon ein ganz besonderer Moment.“

Wie erwartet, rückte Lukas Keßler für Burhan Bahadir in die Startelf und bildete zusammen mit Benedict Gulielmo und Marco Höferth das beste Mittelfeld-Trio, dass die Holzkirchner zu bieten haben. Und das war gegen die ballsicheren Gastgeber auch dringend vonnöten. Von Anfang an versuchte die junge Elf von Trainer Wolfgang Schellenberg die Partie zu dominieren, Ball und Gegner laufen zu lassen.

„Der Gegner hat über weite Strecken strukturierter agiert und kam besser auf dem Kunstrasen zurecht. Wir aber haben richtig ordentlich verteidigt und relativ wenige Großchancen zugelassen“, analysierte Gediminas Sugzda. Der Coach der Holzkirchner hatte mit diesem Spielverlauf gerechnet: „Wir haben den Sechzigern die Initiative überlassen, da sie auf einem anderen Fitness-Level sind und viel öfter trainieren. Wir mussten in der Defensive konzentriert agieren und auf Konter setzen.“

In der Anfangsphase war es aber ausschließlich der Gastgeber, der zu Gelegenheiten kam und eine davon nach 19?Minuten nutzte: Zeisel wehrte einen ersten Schuss ab, doch dann legte Kilian Wallner im Sechzehner quer, und Abdelahim Njoya Montie schob zur 1:0-Führung ein. Zur Freude Sugzdas war bei seinen Schützlingen in der Folge jedoch keinerlei Verunsicherung zu spüren.

Wie es sich für den besten Aufsteiger der Liga gehört, setzte der TuS alles daran, ins Spiel zurück zu kommen. Ein Durcheinander im Strafraum der Heimmannschaft ließ die Kugel in der 24.?Minute an die Hand von Marcel Spitzer klatschen – Elfmeter. Geburtstagskind Gulielmo vollendete zum Ausgleich. „Unser Treffer war im ersten Durchgang schon sehr glücklich“, musste Sontheim zugeben.

Ganz anders der Start in den zweiten Durchgang: Fünf Minuten nach Wiederanpfiff tauchte Franz Fischer alleine vor dem Torhüter des TSV auf, doch sein Flachschuss prallte an den Pfosten. „Da wollte es Franz vielleicht zu perfekt machen“, sagt sein Coach. Auf der anderen Seite kam 1860 zu einigen gefährlichen Aktionen, doch entweder kam ein Holzkirchner Fuß dazwischen oder Kapitän Zeisel wehrte im letzten Moment großartig ab.

Julian Allgeier, der die vorletzte Chance der Begegnung haben sollte, trat den Ball aus bester Position über das Gehäuse. Trotzdem sollten die Gäste noch den allerletzten Stich setzen können: Ein feiner Ball kam in die Spitze zu Sontheim, der behielt die Ruhe und schob die Kugel wenige Sekunden vor Schluss zum 2:1 für sein Team ein.

„Ich habe Josef gesagt, er soll endlich mal ein Tor schießen – hier hat er das super gemacht, und das freut mich für ihn“, sagte Sugzda. Sontheim gab das Lob umgehend zurück, ehe der Last-Minute-Sieg gebührend gefeiert wurde: „Ich bin immer im Training und gebe alles – das wird bei unserem Trainer auch belohnt.“

TSV 1860 MÜNCHEN II – TUS HOLZKIRCHEN 1:2 (1:1)

TSV 1860 München II: Bonmann – Tiefenbrunner, Kovacevic, Rother, Spitzer – Koch (79. Cyriacus), Mulas, Gambos, Wallner – Steer, Montie (86. Gracic).

TuS Holzkirchen: Zeisel – Preuhs (46. Voit), Schulz, Doppler, Korkor – Höferth, Gulielmo, Keßler – Sontheim, Fischer, Allgeier (80. Bahadir).

Tore: 1:0 (19.) Montie, 1:1 (24.) Gulielmo, 1:2 (90 + 1) Sontheim.

Gelbe Karten: Gambos – Keß- ler, Korkor, Fischer, Sontheim.

Schiedsrichter: Stefan Treiber (FC Zell-Bruck).

Zuschauer: 250.

Quelle: fussball-vorort.de