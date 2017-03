Holzkirchen will Fehlstart vermeiden

Der TuS Holzkirchen muss am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel beim SV Türkgücü München antreten. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Sean Erten.

Holzkirchen – Nachdem die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen beim Auftakt-Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos eine bittere 0:2-Pleite einstecken mussten, wartet an diesem Wochenende nun die nächste schwere Aufgabe: Am Sonntag geht es zum SV Türkgücü-Ataspor München. Mit diesem Auswärtsspiel möchte die Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda die ersten Zähler nach der Winterpause einfahren, und so den Kontakt zur Spitze halten.

„Mit der Pleite am vergangenen Wochenende haben wir uns nicht sonderlich lange beschäftigt“, erklärt Sugzda. „Wir haben vieles richtig gemacht. Ein paar Dinge müssen wir trotzdem korrigieren, aber es ist nichts Gravierendes passiert.“ In der Tat stehen die Holzkirchner nach wie vor auf dem zweiten Tabellenplatz, haben drei Spiele weniger auf dem Konto und der Rückstand auf Tabellenführer SpVgg Landshut beträgt nun sieben Punkte.

Jedoch liegt das Verfolgerfeld sehr eng beisammen: Die Holzkirchner und ihr kommender Gegner, der aktuell Rang sieben belegt, trennen lediglich sechs Punkte. Dementsprechend gefährlich schätzt Sugzda den neuen Klub von Ex-TuS Stürmer Sean Erten ein: „Türkgücü wird mit Sicherheit ein noch stärkerer Gegner sein, als unser letzter. Ich habe sie gesehen, und sie spielen mittlerweile auch als Team stark und haben eine unheimliche Klasse – vor allem in der Offensive.“

+ Sean Erten wechselte in der Winterpause zum SV Türkgücü München. © Thomas Plettenberg

Ein Teil dieser Offensive könnte Erten schon am Sonntag sein. Der hochtalentierte Offensivmann ist gespannt auf das Duell mit seinen alten Bekannten. „Natürlich ist es für mich was Besonderes, gegen meinen Heimatverein zu spielen. Aber in diesem Spiel sind meine alten Kollegen meine Gegner.“ Der 26-jährige Stürmer scheint bereits vollends in sein neues Team integriert zu sein: „Ich fühle mich wohl, hab’ wieder Spaß am Kicken. Die Mannschaft und der Verein haben mich super aufgenommen.“ Erten hat auch schon klare Ziele, die er im Trikot der Münchner Türken erreichen will. „Es wäre für uns ein großer Erfolg, wenn wir am Ende auf Platz drei landen. Es wir aber ein schweres Spiel, Holzkirchen ist klarer Favorit.“