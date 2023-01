Holzkirchner B-Junioren behalten Pokal in eigener Halle

Erst im Siebenmeterschießen mussten die Holzkirchner C-Junioren (weiß) dem SV Pullach den Turniersieg überlassen. Die B-Junioren behielten den Titel sogar in der Batusa-Halle. © Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen eröffneten traditionell die Hallensaison des Nachwuchses im Oberland. Die B-Junioren behielten den Pokal in eigener Halle.

Holzkirchen – Traditionell eröffnete der Fußballnachwuchs im Landkreis-Norden das Jahr mit den Hallenturnieren des TuS Holzkirchen, bei denen von Bambini bis zu B-Junioren alle Altersklassen im Einsatz waren und nach der Corona-Pause das Kicken unter normalen Rahmenbedingungen sichtlich genossen. So freute sich Holzkirchens Jugendleiter Sebastian Gritschneder nach drei intensiven Turniertagen über eine gelungene Veranstaltung und dankte seinem Organisationsteam für die reibungslose Ausrichtung. Sein besonderer Dank ging an die langjährigen Titelsponsoren Ratschillers bei den Kleinen und Sparda Bank bei den Großen, die seit Jahren das Fußballspektakel in der Batusa-Halle ermöglichen.

Dass der imposante Sparda-Pokal der B-Junioren einmal mehr in der Marktgemeinde blieb, freute die Ausrichter umso mehr. „Eines der Highlights war, dass die U17 ihr Turnier gewinnen konnte“, lobte Gritschneder das Abschneiden des jungen Teams von Alexander Zetterer, Riccardo Ferraro und Florian Mayer, das sich vor dem TuS Geretsried und dem FC Hertha München den Turniersieg holte.

Überhaupt schlugen sich die TuS-Teams gut. Die C-Junioren mussten lediglich dem SV Pullach den Vortritt lassen. Dritter wurde die SG Darching-Föching. Bei den gleichaltrigen Mädchen wurde das Halbfinale zum Schlüsselspiel. Nach einem ausgeglichenen Match setzten sich die späteren Turniersiegerinnen vom SV Aubing im Elfmeterschießen durch. Das Spiel um Platz drei gewann die TuS-Mädels von Ralph Eckle. Zweiter wurde der für sein Engagement im Mädchenfußball bekannte ESV Penzberg, der sich auch den Turniersieg bei den D-Juniorinnen sicherte, vor dem Lenggrieser SC und den Gastgeberinnen. Bei den gleichaltrigen Buben gewann der TSV Grünwald vor dem SC Gaißach und Holzkirchen.

Unschlagbar war an diesem Tag die F-Jugend der SG Hausham, die auch die engagierten Holzkirchner im Endspiel nicht bremsen konnten. Das kleine Finale entschied der FC Blitz Haidhausen für sich. Am meisten strahlten aber wohl die Holzkirchner Bambini, die mit großer Begeisterung ihre Turnierpremiere feierten und stolz die Pokale entgegen nahmen, die es für jedes Kind gab. Sieger wurde in dieser Altersklasse der TSV Dietramszell vor Brunnthal und Weyarn. sie