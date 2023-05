Im Abstiegskampf muss der TSV Otterfing liefern

Gegen den TSV Sauerlach hilft dem TSV Otterfing nur ein Sieg. Trainer Benedict Gulielmo fordert Kampf, Einsatz und Leidenschaft.

Otterfing – Beim TSV Sauerlach hat es den Anschein, als wäre das Thema Kreisliga abgehakt. Zuletzt jeweils mit einem halben Dutzend an Gegentreffern abgewatscht. Nun aber hat der Fix-Absteiger noch die Chance, den TSV Otterfing mit in den Abstiegsstrudel zu reißen. Eine Horrorvorstellung für die Elf vom Nordring, die nur mit einem Sieg die Hoffnung auf den Ligenverbleib aufrechterhalten kann.

Benedict Gulielmo hat sich den Übergang vom aktiven Landesligaspieler beim TuS Holzkirchen zum Spielertrainer am Nordring zweifelsfrei anders vorgestellt. Und ohne ins Detail zu gehen, nimmt er in einigen Wochen selbst den Hut. Gulielmo dankt ab. Aber bevor er sich Familie und Gartenarbeit widmet, muss er noch die Minimalforderung des Vereins erfüllen. Am Saisonende nicht unter dem Strich zu stehen.

Wobei es in den verbleibenden drei Begegnungen unerheblich ist, welche Missstände ursächlich waren. Verletzungen, Hochzeits-Pause, Schichtarbeit oder einfach nur andere Interessen. Vollkommen zweitrangig. Der TSV Otterfing muss liefern. Nicht Wunden lecken und mit Selbstmitleid um Verständnis betteln. Sondern schlicht und einfach gegen die schwächste Mannschaft der Liga zu Hause gewinnen. Und wenn dies nicht gelingt, hat die Nordring-Elf auch nichts in der Kreisliga zu suchen. Ob der eine oder andere Otterfinger Kicker gegen Sauerlach fehlt, ist unerheblich. Denn wer auf dem Platz steht, muss zeigen, dass sein Herz am Nordring schlägt. „Wir werden mit Kampf, Einsatz und Leidenschaft dafür sorgen, dass die drei Punkte am Nordring bleiben“, verspricht Gulielmo.