2:1 im Derby: FC Real Kreuth drängt TSV Otterfing Richtung Abstieg

Teilen

Auch im Hinspiel (Foto) verlor der TSV Otterfing gegen den FC Real Kreuth. © Stefan Schweihofer

Die Luft für den TSV Otterfing wird dünner. Nach dem 1:2 im Derby gegen den FC Real Kreuth rutscht die Nordring-Elf weiter in Richtung Abstiegskampf.

Kreuth – Zweifelsfrei hätte sich keine der beiden Mannschaften beschwert, wenn das Derby zwischen dem FC Real Kreuth und dem TSV Otterfing unentschieden ausgegangen wäre. Aber die Kleinigkeiten summierten sich zugunsten der Enterbacher. Nach deren 2:1-Erfolg wird die Luft immer dünner für die Nordring-Elf. Sauerstoffmangel ja, Schnappatmung nein, könnte man sagen. Aber nun müssen die Otterfinger liefern.

Tobias Schnitzenbaumer hatte die Spielanlage der Gäste anders eingeschätzt. Anstelle der frühen Angriffe im Mittelfeld sah der Kreuther Trainer seine Burschen mit dicht gestaffelten und lauffreudigen Otterfingern konfrontiert. Den Enterbachern fehlte hier das richtige Gegenmittel. Mehr Tempo in den eigenen Aktionen und etwas mehr Biss wäre aus Sicht des FCK-Verantwortlichen wünschenswert gewesen. „Ich habe in der Pause deutlich angesprochen, dass ich mehr Biss und Engagement sehen will“, so Schnitzenbaumer. „Wir hatten mehr vom Spiel, aber eine hundertprozentige Torchance war nicht dabei“, beurteilt Gäste-Coach Benedict Gulielmo die ersten 45 Minuten.

Kurz nach dem Seitenwechsel krachte es. Kreuths Christopher Schröter schickte Tobias Frank steil, der mit hoher Geschwindigkeit in den Sechzehner eindrang und mit dem 1:0 (48.) ins lange Eck abschloss. Nur wenige Minuten später folgte eine Schlüsselszene. Der kopfballgewaltige Florian Bacher nickte zum Ausgleich für Otterfing ein, aber der Unparteiische pfiff die Aktion ab. Er hatte ein Foul gesehen. „Viele Schiedsrichter hätten es nicht gepfiffen“, blickt Gulielmo auf seine langjährige Landesligazeit zurück. Nach den lautstarken Otterfinger Protesten wurden die Entscheidungen des Schiedsrichters kleinlicher. Als Schröter über links durchbrach und flankte, pfiff er Elfmeter (71.). „Ein Witz“, echauffierte sich Gäste-Chef Dominik Urban. Schröter ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und erhöhte auf 2:0.

Daraufhin konzentrierten die Otterfinger ihre Aktionen auf die totale Offensive. Und ohne die soliden Kreuther Abwehraktionen von Max Mayr und Andreas Götschl wäre der Anschlusstreffer früher gefallen als in der 88. Minute. Maximilian Dengler schickte Julian Schiersmair mit einem Steckpass steil, der Juniorenspieler traf zum 2:1. „Er hat den verletzten Jonas Eder als Sechser echt gut vertreten“, lobt Gulielmo. In der Nachspielzeit fehlte Dengler des Quäntchen Glück zum Ausgleich. Freistehend köpfte er über die Latte. „Uns hat halt wieder einmal das Glück gefehlt“, meint Gulielmo. Wobei sein Gegenüber nicht Fortuna ausschlaggebend sah. „Im zweiten Abschnitt hatten wir mehr Anteile und waren auch gefährlicher“, so Schnitzenbaumer.

FC Real Kreuth – TSV Otterfing 2:1(0:0)

FC Real Kreuth: Sachau-S. Mayr, Egger (46. Schmid), Götschl, M. Mayr-Kölbl, Höss, T. Frank, L. Frank-Mack (68. Eilers), Schröter

TSV Otterfing: Utmaelleki-M. Eder (75. Schaal), Lankes, Meier, K. Eder-Schliersmair, S. Eder, Blaschke (72. Schofhauser), Bacher-Ott, Dengler.

Tore: 1:0 T. Frank (48), 2:0 Schröter (71./Elfm.), 2:1 Schliersmaier (88.).

Gelbe Karten: Mayr-Ott,Meier. Zeitstrafe: Mayr (Kreuth/95.). Schiedsrichter: Hafeneder Maximilian.

Zuschauer: 150.

ko