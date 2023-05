Immer noch in der Liga: TSV Otterfing wahrt mit dem 0:0 beim TSV Münsing seine Chancen

Teilen

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Der TSV Otterfing kann immer noch den Klassenerhalt schaffen - wenn auch nur mit fremder Hilfe. © Max Kalup

Der TSV Otterfing spielt unentschieden und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Die Ausgangslage am vorletzten Spieltag war für den TSV Otterfing prekär. Selbst ein Unentschieden beim TSV Münsing kann auf dem Weg zum Klassenerhalt zu wenig sein. Nur ein Auswärtssieg im Ammerland öffnet die Tür zum Klassenerhalt, ohne auf die Konkurrenz angewiesen zu sein. Ein 0:0-Remis am Ostufer des Starnberger See kann nun von zwei Seiten gesehen werden: Positiv als erster Auswärtspunkt des Jahres. Negativ, weil nur noch mit Hilfe der Konkurrenz der Abstieg vermieden werden kann.

Was Begegnungen auf des Gegners Platz betrifft, ist die Otterfinger Ausbeute dürftig. Heuer steht nicht mal ein Pünktchen in der Fremde auf der Habenseite. Wobei die Nordring-Elf eines der wenigen Erfolgserlebnisse heuer mit dem 2:0-Hinspielsieg gegen die Münsinger verbindet. Aber eben am Nordring.

„Es ist nichts kaputt. Es geht weiter. Die Abrechnung wird in einer Woche gemacht“, erklärt TSV-Fußballchef Dominik Urban. Münsing erwischte den besseren Start, aber ohne eine Großchance zu kreieren. Als bei einem Konter Maxi Dengler entwischte und einnetzte, hätte es den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt auf den Kopf gestellt (12.). Aber dem Treffer wurde korrekterweise durch eine Abseitsstellung von Dengler die Anerkennung versagt.

Ab der 20. Minute übernahm Otterfing das Ruder – aber nur optisch. Wobei bei zwei Freistößen echt nur Zentimeter fehlten. „Wenn du hinten drin bist, dann kriegst du hier halt kein Tor rein“, ärgerte sich TSV-Trainer Benedict Gulielmo. Die zweite Halbzeit war ein brutales Kräftemessen. Kämpferisch von beiden Mannschaften geprägt und mit beiderseits hoher Laufbereitschaft. Und ganz sicher war keinem einzigen aus dem Otterfinger Lager die fehlende Bereitschaft nachzusagen, dass er nicht an die absolute Leistungsgrenze ging. Möglichkeiten auf den Treffer des Tages wurden auf beiden Seiten notiert. Aber keine zwingenden Chancen, sondern mit etwas Schussglück halt Möglichkeiten.

„Ich will keine Kritik hören“, sagt Urban. „Unser junges Team hat gekämpft bis zum Umfallen und sich den Punkt redlich verdient.“

SV Münsing-Ammerland – TSV Otterfing 0:0

TSV Otterfing: Utmaelleki – K. Eder (78. M. Eder), Lankes, A. Eder, Schliersmair – Bacher (57. Schofhauser), Meier, S. Eder, Blaschke, Ott – Dengler(69.Noderer).

Gelbe Karten: Müller – Menrad- Ott, Noderer.

Schiedsrichter: Martin Dänner.

Zuschauer: 110.