1:0 in Geretsried: SG Hausham fehlt ein Sieg zur Relegation

Kilian Siglreitmaier erzielte den einzigen Treffer. © THOMAS PLETTENBERG

Die SG Hausham kann fast fix für die Relegation zur Kreisliga planen. Nach dem Sieg im Nachholspiel bei den FF Geretsried beträgt der Vorsprung bei zwei ausstehenden Partien vier Punkte.

Hausham – Einen Sieg aus den zwei ausstehenden Partien braucht die SG Hausham in der Kreisklasse 2 noch, um den zweiten Platz und damit die Teilnahme an der Relegation zur Kreisliga fix zu machen. Am Dienstag gewannen die Knappen ihr Nachholspiel bei den FF Geretsried mit 1:0 und haben damit vier Punkte Vorsprung auf die beiden verbleibenden Verfolger vom TuS Geretsried II, der zeitgleich den Tabellenführer RW Bad Tölz mit 4:2 bezwang, und der DJK Darching.

Das Nachholspiel in Geretsried war hart umkämpft, zumal die Hausherren noch um den Klassenerhalt zittern müssen und sehr körperbetont zur Sache gingen. Treffer fielen im ersten Durchgang trotz einiger Chancen für die SG keine. Der Schlüssel zum Sieg der Gäste war wieder einmal eine starke Defensivleistung, denn FF kam über 90 Minuten kaum zu Möglichkeiten. Den Goldenen Treffer erzielte Kilian Siglreitmaier kurz nach dem Seitenwechsel.

In der Schlussphase dezimierten sich die Hausherren mit einer Ampelkarte selbst, sodass die Knappen die Führung relativ ungefährdet nach Hause spielen konnten. „Wir sind heilfroh, dass sich bei uns die Spieler aus der zweiten Mannschaft in jedem Spiel so reinhauen. Der Sieg war hochverdient“, resümierte SG-Abteilungsleiter Christian Schneidt ts

