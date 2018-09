In der Krise kommt das Pech hinzu

Bayernliga Süd

von Hans Spiegler

Eine umstrittene Rote Karte und ein verwehrter Elfer: Der TuS Holzkirchen unterliegt Dachau mit 0:2. Es ist die elfte Pleite im 13. Spiel. Kurios: Torwart Zeisel gibt Kapitänsbinde ab.

Holzkirchen – Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Stefan Schubert hat vieles besser ausgesehen beim TuS Holzkirchen, doch am Ergebnis hat sich nichts geändert: Nachdem beim Heimspiel gegen den TSV 1865 Dachau lange Zeit zumindest ein Punkt drin zu sein schien, brachte Emin Kaya die Gastgeber mit einem Foul, das der Unparteiische als Notbremse wertete, in Bedrängnis. Zwei späte Gegentreffer besiegelten die erneut bittere 0:2 Pleite – die elfte Niederlage für den TuS im 13. Spiel.

Wenngleich die Chancen auf das Erreichen der Relegation weiter sinken, zeigen sich die Führungsspieler kämpferisch. „Emin spielt in dieser Situation einen Weltklasse-Zweikampf und bekommt dann fälschlicherweise den Platzverweis“, analysiert Max Schulz die Szene aus der 61. Minute aus seiner Sicht. Es bestätigt sich die Regel, dass Mannschaften, die in der Krise stecken, gerne auch noch vom Pech verfolgt werden. In der Schlussphase verwehrte Schiedsrichter Marco Öttl dem Heimteam auch noch einen Elfmeter, als Semir Ljumani etwa zehn Meter vom Tor entfernt vom gegnerischen Keeper mit den Händen niedergestreckt wurde.

„Ich kann ich den Jungs nichts vorwerfen“, sagt Interimstrainer Schubert. „Sie sind nicht eingeknickt, aber wir brauchen auch mal das Glück, dass ein abgefälschter Schuss ins Tor springt.“

Beim TuS konnte Schubert bis auf Sebastian Hahn auf die volle Kapelle zurückgreifen, wobei Flügelspieler Andreas Maurer schon nach einer halben Stunde angeschlagen raus musste und Ljumani seine Einsatzminuten bekam. Kurios: Torhüter Benedikt Zeisel trat gegen die Dachauer nicht als Kapitän auf, sondern Schulz führte seine Elf mit der Binde auf das Spielfeld. „Ich habe diese Entscheidung erst kurz vor dem Spiel mitbekommen. Beni hat im Vorfeld mit dem Trainer gesprochen und gewünscht, das Amt vorerst niederzulegen“, erklärte Schulz. „Ich habe das Amt gerne übernommen, wobei es wenig ausmacht, da ich sowieso einer bin – ähnlich wie Beni – , der bei uns eher den Ton angeben darf. Es kommt dabei nicht darauf an, wer die Binde trägt.“

Wie gewohnt, peitschte der 23-Jährige seine Kollegen an, und nach einer ängstlichen, nervösen und passiven Anfangsphase kam der TuS immer besser ins Spiel. Die erste große Gelegenheit hatte Stürmer Gilbert Diep nach Zuspiel von Tayfun Arkadas – Dieps Schuss ging jedoch knapp am Kasten vorbei. Arkadas selbst versuchte es mit einem präzisen Freistoß, der von Maximilian Mayer stark abgewehrt wurde.

„Auch wenn wir als Mannschaft heute gut geschoben haben, sind wir mal wieder an der Chancenverwertung gescheitert“, musste Kapitän Schulz zugeben. „Jeder glaubt bei uns noch an einen Lauf. Auch ich schreibe uns nicht ab.“

Die dickste Chance vergab Innenverteidiger Roman Rauscheder, der Mitte der zweiten Hälfte allein auf den Keeper zulief und diesen anschoss. Sinnbildlich für die gesamte Spielzeit bestraften die Gäste dies in der Schlussphase in Überzahl: Erst hatte Dominik Schäffer leichtes Spiel, einen Querpass zum 1:0 aus Dachauer Sicht einzuschieben. Kurz vor dem Abpfiff vollstreckte Leander Lask einen Konter zur Entscheidung. Der wöchentliche Frust beim TuS war perfekt.

TuS Holzkirchen - TSV 1865 Dachau 0:2 (0:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Kaya, Schulz, Rauscheder, Korkor – Höferth (69. Kubica), Schenk, Maurer (29. Ljumani), Skoro, T. Arkadas (79. Bahadir) – Diep. TSV 1865 Dachau: Mayer – Bytyqi (76. Weiss), Lamotte, Weiser, Höckendorff – Korkmaz (90. Lask), Ettenberger, Brey, Vötter – Richter (71. Todorovic), Schäffer. Tore: 0:1 (78.) Schäffer, 0:2 (90.+3) Lask. Schiedsrichter: Marco Öttl (SV Oberpolling). Zuschauer: 120. Gelbe Karten: Skoro, Schulz, Rauscheder – Brey, Bytyqi. Rote Karte: Kaya (61.).