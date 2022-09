In Unterzahl brilliert: FC Real Kreuth besteht gegen RW Bad Tölz

FUSSBALL KREISLIGA

Von Hans-Peter Koller schließen

Es war eine hitzige und emotionsgeladene Schlacht, die sich der FC Real Kreuth und seine Gäste aus Bad Tölz lieferten. Und dabei schien das Momentum auf Seiten der Isarwinkler: Beim Stand von 1:1 waren die Platzherren durch eine Zeitstrafe in Unterzahl.

Doch just in dieser entscheidenden Phase stellten die Kreuther bei einen Konter auf 2:1 und setzten noch einen Treffer zum 3:1-Endstand obendrauf.

„Es waren unnötig viele Emotionen im Spiel“, stellt Tobias Schnitzenbaumer fest. „Immer wieder kleine Fouls und von beiden Seiten hitzige Zweikämpfe.“ Der Kreuther Trainer hatte in der Aufstellung gewirbelt. Nicht personell, sondern auf den Positionen. Er zog die routinierten Tobias Frank und Moritz Mack in die Viererkette zurück. Nach anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten griff das Konzept. Und mit dem erst 18-jährigen Marinus Höss auf der Sechs, der eine starke Partie ablieferte, gewann der Kreuther Spielaufbau erkennbar an Niveau.

Die Freude über den Führungstreffer durch Christopher Schröter, der einen geradlinig vorgetragenen Konter mit dem 1:0 (35.) abschloss, währte nur kurz. Die Gäste von der Isar glichen postwendend zum 1:1 aus.

Im Halbzeitgespräch war Schnitzenbaumer darauf bedacht, die Emotionen aus der Partie zu nehmen. Allerdings klappte dies nur bedingt. Mack fing sich nach einem unnötigen Foul eine Zeitstrafe ein (57.). Doch ausgerechnet das Unterzahlspiel der Kreuther brachte in der hitzigen Begegnung die Entscheidung. Zwar drängten die Gäste auf die Führung, aber es war Samet Yilmazer, der einen Konter mit dem 2:1 abschloss. Die Antwort der Tölzer war noch mehr Druck. Aber sie brachten keine einzige torreife Szene mehr zustande. Als Tachsin Chraloglu auf 3:1 (75.) erhöhte, war die Partie entschieden. Schnitzenbaumer lobt vor allem die Defensive: „Nach dem Seitenwechsel sind wir hinten bombenfest gestanden.“

FC Real Kreuth – SC RW Bad Tölz 3:1 (1:1)

FC Real Kreuth: Hagn – T. Frank, Götschl, Mack, Mayr – Yilmazer, Höss, Schmid (59. Coria), Chraloglu – Kölbl, Schröter (46. L. Frank).

Tore: 1:0 Schröter (35.), 1:1 Murcko (38.), 2:1 Yilmazer (59.), 3:1 Chraloglu (75.).

Gelbe Karten: Mayr, T. Frank, Mack, Götschl, Kölbl – Ertl, Geisler, Sahiti, Abu Swid, Ackermann, Bergkofer.

Zeitstrafe: Mack (Kreuth/Foul/57.).

Schiedsrichter: Adolf Schuster (TSV Wolfratshausen). Zuschauer: 120.