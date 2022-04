Individuelle Fehler leiten Niederlage ein: Kreuth von Habach abgewatscht

Den nötigen Biss zeigte der FC Real Kreuth, hier Samet Yilmazer, gegen den ASV Habach in den Zweikämpfen, doch der Tabellenzweite war zu clever. © Thomas Plettenberg

Der FC Real Kreuth muss gegen den ASV Habach einen 0:4-Niederlage einstecken, hat aber bereits am Ostermontag gegen Ohlstadt die Chance zur Rehabilitation.

Kreuth – Der ASV Habach gehört zu den Spitzenmannschaften der Kreisliga und hat die Aufstiegsrelegation und auch den Titel vor Augen. Der FC Real Kreuth musste dies neidlos anerkennen. Die 0:4-Schlappe gegen die Loisachstädter war die höchste Heimniederlage der Saison. Am Ostermontag haben die Enterbacher die Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen. Allerdings ist der SV Ohlstadt, der am Tegernsee gastiert, ein unangenehmer Gegner.

„Wir hatten uns viel vorgenommen, aber dann hat es uns eiskalt erwischt“, blickt der Kreuther Trainer Reiner Leitl auf das Spiel gegen Habach zurück, „wobei man schon anerkennen muss, dass unser Gegner giftig war.“ Wobei die Kreuther in Sachen Einsatz gegen das Habacher Gift immun waren. Kämpferisch und läuferisch konnten die Gäste nicht dominieren, denn auf diesem Gebiet waren die Enterbacher zweifelsfrei ebenbürtig.

Dann aber müssen andere Faktoren zum Tragen gekommen sein, wenn die Gäste mit einer 3:0-Führung in die Pause gehen konnten. Leitl war auch bereit, die Ursachen offen zu legen: „So bitter es klingt, aber wir waren selbst schuld. Allen drei Gegentoren gingen individuelle Fehler in der Vorwärtsbewegung voraus.“ Wobei die Kreuther durchaus Chancen hatten, selbst zu einem Treffer zu kommen. Etwa, als Franz Huber den Torwart bereits ausgespielt hatte, aber ein Verteidiger seinen Schuss von der Linie kratzte (18.), und nach einem Tempogegenstoß, als der aufgerückte Verteidiger Simon Mayr nur noch den Keeper vor sich sah, aber im letzten Moment vor dem Abschluss abgegrätscht wurde (32.).

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste etwas das Tempo aus dem Spiel und waren nur noch bedacht, einen Gegentreffer zu vermeiden. „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen“, meint Leitl. Der ASV Habach kam hier trotzdem noch zu einem Tor durch einen verwandelten Elfmeter. „Der war berechtigt. Ist halt so“, erklärt Leitl.

Heimspiel gegen SV Ohlstadt

Am Ostermontag haben die Kreuther die Möglichkeit, noch ein oder drei Eier ins Nest zu legen. Mit dem SV Ohlstadt erscheint eine bekannt kampfstarke Mannschaft am Enterbach. Frei von Abstiegssorgen, aber auch ohne Blick auf die Bezirksliga. In der Hinrunde führten die Kreuther am Boschet durch einen Treffer von Huber zur Pause mit 1:0, fingen aber nach dem Seitenwechsel noch zwei Tore ein. Moritz Mack, der gegen Habach nicht zur Verfügung stand, wird gegen die Werdenfelser wieder im Kader sein. Nicht so Tobias Frank, den eine massive Rippenprellung plagt. Er würde trotzdem spielen, aber Leitl schützt ihn vor sich selbst und stellt ihn nicht auf: „Der Tobi ist mit Leib und Seele Fußballer. Aber jetzt soll er sich erstmals röntgen lassen, ob nichts gebrochen ist“.

Am Ostersamstag ruft der Kreuther Trainer seine Burschen nochmals zu einem lockern Kick zusammen. Auch, um anschließend noch das Spiel gegen Habach im Detail zu besprechen.

FC Real Kreuth – ASV Habach 0:4 (0:3)

FC Real Kreuth: Sachau - Werner, Egger, Götschl, S. Mayr - Schmid, Yilmazer, K. Kölbl, L. Frank, S. Kölbl - Huber.

Tore: 0:1 Habersetzer (12.), 0:2 Baumgartner (38.), 0:3 Nebl (45.), 0:4 Feigl (79./FE)

Gelbe Karten: Egger - Habersetzer.

Schiedsrichter: H. Gleißner (FC Mittenwald).

Zuschauer: 80.