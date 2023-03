Interessante Konstellation: SC Wall empfängt SV Miesbach II

In den Griff bekommen müssen die Miebacher um Christian Altenburg (r.) vor allem Walls Stürmer Stefan Münch. © MK

Der SC Wall und SV Miesbach sind im direkten Duell unter Zugzwang, wenn sie im Aufstiegsrennen der A-Klasse dran bleiben wollen.

Wall/Miesbach – In der Meisterrunde G der A-Klasse steht schon am zweiten Spieltag nach der Winterpause das erste sehr richtungsweisende Spiel auf dem Programm. Im Derby hat der SC Wall am Sonntag (15 Uhr) die Kreisligareserve des SV Miesbach zu Gast. Und dabei wollen beide Mannschaften zeigen, dass sie auch in der Aufstiegsrunde oben mitspielen können.

Die Miesbacher müssen nach der knappen 2:3-Niederlage gegen die SG Gaißach/Wackersberg schon fast gewinnen, um die zweite Saisonhälfte für sie weiterhin spannend zu gestalten. Und auch der SC Wall hat am vergangenen Wochenende Punkte liegengelassen. Gegen die SF Fischbachau reichte es für den Aufstiegsaspiranten nur zu einem Zähler. „Nachdem wir zwei Punkte eingebüßt haben, ist ein Sieg im Derby Pflicht“, stellt Coach Michael Niederlöhner klar. Noch ist unklar, ob die Partie auf dem Waller Sportplatz oder dem Miesbacher Kunstrasen stattfindet. Am Freitag stand noch ein Wechsel des Heimrechts im Raum, weil die Rasenplätze in Wall noch nicht bespielbar sind.

Christian Pralas, Trainer der Kreisstädter, erwartet einen starken Gegner und hat selbst nicht den vollständigen Kader zur Verfügung. „Wir haben momentan ein bisschen Schwierigkeiten von den Leuten her“, gibt er zu, fügt aber an: „Ich gehe schwer davon aus, dass die Jungs alles rein schmeißen und wir die richtige Einstellung finden.“ Auch Pralas Gegenüber Niederlöhner hat nicht den vollen Kader zur Verfügung. Chris König, Florian Stoib und Dominik Schumacher fallen verletzt aus. Trotzdem „stellen wir ein gutes Team“.

Spannung ist also garantiert im Derby – und beide Mannschaften brauchen im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse die drei Punkte. emi