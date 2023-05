Irschenberg muss runter - Weyarn kann Abstiegskampf - Rottach-Egern siegt „mit einer Notelf“

Kreisklasse kompakt

Höhenrain und Irschenberg steigen ab. Rottach-Egern und Weyarn dürfen noch hoffen. Darching feiert in der Aufstiegsrunde ein Erfolgserlebnis.

Landkreis – Wichtige Siege feierten in den Kreisklassen-Gruppen die abstiegsbedrohten Teams des FC Rottach-Egern und des TSV Weyarn. Als erster Absteiger in die A-Klasse steht nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Höhenrain der TSV Irschenberg fest.

■ Aufstiegsrunde Gruppe B

DJK Darching – Ascholding/Thann. 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 S. Schlagbauer (35.), 1:1 Badiane (53.), 2:1 Trömer (58.), 3:1 Jaschke (78.), 4:1 Hofstetter (88.).

Daheim feierte die DJK Darching gegen die SG Ascholding/Thanning einen 4:1-Erfolg. Simon Schlagbauer brachte die DJK in Führung, die Gäste glichen nach der Pause aus. Dann brachte Sebastian Trömer Darching mit dem 2:1 auf die Siegerstraße. Vitus Jaschke und Peter Hofstetter stellten in der Schlussphase den 4:1-Endstand her. „Der Sieg war verdient, weil wir mehr Ballbesitz und Chancen hatten“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Wir wollten gewinnen, um nicht Letzter in der Aufstiegsrunde zu werden. Mit der Leistung bin ich zufrieden.“

■ Abstiegsrunde Gruppe G

FC Rottach-Egern – SV Bad Tölz 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Lechner (9.), 2:0 Gritsch (62.), 2:1 Bilobrk (66.).

Einen wichtigen Dreier fuhr der FC Rottach-Egern gegen Spitzenreiter SV Bad Tölz ein. „Ein wichtiger Erfolg“, sagt FC-Trainer Bernhard Gruber. „Wir haben mit einer Notelf gespielt und sind defensiv ins Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir nichts zugelassen.“ Durch einen abgefälschten Freistoß von Sebastian Lechner ging Rottach in Führung. Nach der Pause kam der FC unter Druck. Matthias Gritsch traf nach einer Stunde aber zum 2:0 – postwendend fiel das 1:2. „Kämpferisch war es eine starke Leistung, taktisch und spielerisch ist noch mehr drin“, resümiert Gruber. Trotz des Siegs bleibt Rottach auf dem Relegationsplatz.

SV Eurasburg-Beuerberg – SV Bayrischzell 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Martner (24.), 2:0 Seelbach (30.), 3:0 Leyding (71.).

Chancenlos war der SV Bayrischzell beim Spiel in Eurasburg. Die Gäste waren ohne vier Stammspieler angereist und hatten den Hausherren nicht viel entgegenzusetzen. Bereits zur Pause führten die Eurasburger mit 2:0. „Wir hatten insgesamt kaum eine Torchance, und es war ein schwaches Spiel von unserer Seite“, musste SV-Coach Wacco Schmid zugeben. „Bei uns haben die entscheidenden Spieler gefehlt. Der Sieg für Eurasburg geht deshalb auch in dieser Höhe in Ordnung.“ Am Ende setzten sich die Hausherren leistungsgerecht mit 3:0 durch. Dennoch hat Bayrischzell noch ein gutes Polster von vier Zählern auf die Abstiegszone.

TSV Irschenberg – FSV Höhenrain 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Lech (75.), 0:2 Ertl (83.).

Der TSV Irschenberg steht nach der Heimniederlage gegen den FSV Höhenrain als Absteiger aus der Kreisklasse fest. Das Spiel gegen Höhenrain war von Anfang an ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Doch die Hausherren ließen ihre Möglichkeiten wieder einmal liegen, sodass der FSV durch zwei Treffer in der Schlussphase die drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte. „Wir sind vorne einfach zu ungefährlich, und so steigt man am Ende dann ab“, ärgert sich TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Wie die ganze Saison wäre auf jeden Fall ein Punkt oder auch ein Sieg drin gewesen. Aber wir sind nach vorne im gegnerischen Strafraum einfach zu ungefährlich.“

■ Abstiegsrunde Gruppe H

SV Warngau – TSV Weyarn 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Arndt (30.), 0:2 Wacker (76.), 0:3 Schmid (79.).

Den zweiten Sieg in Folge feierte der TSV Weyarn in Warngau und hat im Kampf um den Klassenerhalt noch alle Chancen. Warngau kam gut ins Spiel, doch Julian Arndt traf aus gut 20 Metern für Weyarn. Nach der Pause hatte Warngau mehr vom Spiel, scheiterte aber an Weyarns vielbeiniger Abwehr. Christian Wacker per Freistoß aus 20 Metern und Leo Schmid machten das 3:0 perfekt. „So geht Abstiegskampf“, freute sich TSV-Coach Helmut Schenk. „Einstellung und Zusammenhalt waren hervorragend.“ Warngaus Trainer Daniel Mayer selbstkritisch: „Wir haben das Spiel zu locker genommen, die Einstellung stimmte nicht.“ (THOMAS SPIESL)