Jedes Spiel ein Endspiel für die DJK Darching II

Teilen

Fußball (Symbolbild) © IMAGO / MIS

Für die DJK Darching II ist im Abstiegskampf der A-Klasse jedes Spiel ein Endspiel. Auch das Heimduell mit der SG Brunnthal/Hofolding II.

Darching – Für die DJK Darching II geht es am Wochenende um viel. Um sehr viel. Schließlich fehlt den DJK-Kickern in A-Klassen-Abstiegsrunde weiterhin der erste Sieg. Obendrein belegen die Darchinger den letzten Rang in der Gruppe S – der Abstieg in die B-Klasse droht. Nun wartet mit der SG Brunnthal/Hofolding II am Sonntag (13.15 Uhr) ein überaus wichtiges Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir müssen die wenigen Chancen, die wir bekommen werden, auch nutzen“, fordert Darchings Trainer Andreas Hallmannsecker. „Dann könnte der eine oder andere Punkt herausspringen.“ Die Chance darauf dürfte die DJK allemal haben. „Ich bin immer optimistisch“, stellt Hallmannsecker klar. „Brunnthal ist in jedem Fall nicht zu unterschätzen. Sie haben richtig gute Einzelspieler.“ Im Hinspiel vor rund vier Wochen unterlagen die Darchinger klar mit 0:3.

Unterdessen sieht es beim Ligaschlusslicht personell ganz gut aus. „Wir sind komplett“, bestätigt Hallmannsecker. Derweil könnte eine andere äußere Begebenheit zu einem Faktor werden. Denn: Der DJK-Platz ist nach den zahlreichen Regenfällen der vergangenen Wochen sehr tief und damit nur schwer zu bespielen. „Es wird sicher ein Kampfspiel“, vermutet der DJK-Übungsleiter.

Und eben jenen Kampf muss Darchings Reserve dringend annehmen, um auch weiter eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. „Für uns ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel“, stellt Hallmannsecker klar. „Da heißt es, alles reinzuwerfen und zu kämpfen zum Schluss.“ Ein Erfolgserlebnis im ersten selbsterklärten Endspiel gegen die SG Brunnthal/Hofolding II sollte da helfen. meh