TSG 1899 Hoffenheim gewinnt Challenge Cup

Großer Jubel: Die U13-Spieler der TSG 1899 Hoffenheim (in Türkis) freuen sich über den Gewinn des Challenge Cups. Sie setzten sich im Finale gegen den FC Bayern durch.

Hochkarätiger Jugendfußball am Nordring

Der Challenge Cup ist entschieden: Der Pokal geht heuer an die U13-Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Ganz stark präsentierte sich auch der TSV Otterfing.

Otterfing - Nach zwei spannenden Turniertagen mit hochkarätigem Jugendfußball am Nordring hat sich beim Otterfinger Challenge Cup die TSG 1899 Hoffenheim an die Spitze gesetzt. Mit einem 2:0 gewannen die Sinsheimer am Sonntag das Finale gegen den FC Bayern München. Dritter wurde Vorjahressieger VfB Stuttgart.

TSV Otterfing überzeugt beim Challenge Cup

Für die Sensation sorgten indes die Gastgeber. In der Trostrunde spielten die Mädchen und Buben des TSV Otterfing gegen den TSV 1860 München. Hatten sie sich bereits in den vorangegangenen Spielen gut geschlagen, gewannen sie als Heimteam gegen die Löwen mit 1:0 und zogen ins Spiel um Platz 13 ein. Nach einem erlebnisreichen Fußball-Wochenende durften die Otterfinger am Ende als 14. ihre Ehrenpreise entgegennehmen.

