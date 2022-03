B-Junioren des TuS Holzkirchen: Per Eilantrag doch in die BOL-Quali-Runde

Die Vorbereitung auf die Quali-Runde haben die B-Junioren des TuS Holzkirchen mit ihren Trainern Basti Lechner (l.) und Felix Kropak (r.) bereits begonnen. © Privat

Nach einigem Hin und Her dürfen die B-Junioren des TuS Holzkirchen in der Qualifikation für die Bezirksoberliga starten.

Holzkirchen – Es war eine herbe Enttäuschung für die B-Junioren-Fußballer des TuS Holzkirchen, als sie nach der Herbstrunde in der Kreisliga 3 punktgleich mit dem TSV Grünwald auf dem ersten Platz der Abschlusstabelle standen, sich aber nicht in der Qualifikationsrunde zur Bezirksoberliga (BOL) fanden. Eine Verbandsentscheidung, die nun revidiert wurde.

Vor ein paar Tagen habe ihm der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mitgeteilt, dass die U17 doch an der Qualifikationsrunde zur BOL teilnehmen dürfe, berichtet TuS-Interims-Jugendleiter Sebastian Gritschneder. Vorausgegangen sei ein mehrmonatiges Verfahren, in dem die Beschwerde des TuS Holzkirchen über weite Strecken auf taube Ohren gestoßen sei. „Die Ausgangslage, die zu der Auseinandersetzung geführt hat, hatte es in sich“, erklärt Gritschneder. Da die beiden punktgleichen Teams im direkten Vergleich unentschieden gespielt hatten, sei man davon ausgegangen, dass es entsprechend der für den Kreis Zugspitze gültigen Aufstiegsregelung ein Entscheidungsspiel über die Teilnahme an der im Frühjahr 2022 stattfindenden BOL-Qualifikationsrunde geben würde. „Unsere Chancen in einem solchen Entscheidungsspiel wären sehr gut gewesen“, meint Coach Basti Lechner.

Zu diesem Spiel kam es aber nicht, da der BFV überraschend mitteilte, dass in der aktuellen Saison andere Aufstiegskriterien gelten sollen. So sollte bei ausgeglichenem direkten Vergleich die Fairplay-Wertung herangezogen werden. In dieser lag der TSV Grünwald hauchdünn vor den Grün-Weißen. „Grundsätzlich hätte es an der Anwendung der Fairplay-Wertung gar nichts auszusetzen gegeben,“ sagt Gritschneder, der sich an der Vorgehensweise stört. „Welche Aufstiegsregelung zur Anwendung kommt, muss eben im Vorfeld klar kommuniziert werden.“ Gerade das sei nicht der Fall gewesen. „Wenn seitens des BFV Kommunikationsfehler unterlaufen, dann dürfen diese Fehler nicht zulasten der jugendlichen Sportler gehen. Fehler können passieren. Aber es ist eine Frage, wie mit solchen umgegangen wird“, sagt Abteilungsleiter Adrian Saft, der zusammen mit Gritschneder das Verfahren betrieb.

Die Beschwerde des TuS Holzkirchen wurde bisher in allen Instanzen zurückgewiesen. Zuletzt zog man sogar bis vor das bayerische Verbands-Sportgericht und stellte einen Eilantrag, damit das „schier endlose Verfahren“ noch vor der Frühjahrsrunde entschieden würde. BFV-Präsident Rainer Koch gab diesem statt. Dass er nun informiert wurde, dass sowohl Grünwald als auch Holzkirchen an der Qualifikationsrunde zur BOL teilnehmen dürfen, sieht Gritschneder erleichtert: „Das war von Anfang an unser Vorschlag. So haben beide Teams die Möglichkeit, sich sportlich zu beweisen.“