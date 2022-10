Kantersieg für Hartpenning - Wörnsmühl revanchiert sich gegen Parsberg

Drei Tore erzielte Hartpennings Kapitän Stefan Zellermayer in neun Minuten. (Archivbild) © TP

Der TSV Hartpenning feiert einen Kantersieg gegen den TSV Sauerlach II, der SC Wörnsmühl revanchiert sich gegen den SV Parsberg.

Landkreis – Zwei Nachholspiele fanden am Donnerstag in den A-Klassen statt. Das neue Trainerteam des TSV Hartpenning feierte dabei in der Gruppe 12 einen soliden Einstand und gegen das Tabellenschlusslicht einen souveränen 8:2-Sieg. In der Gruppe 14 setzte sich Wörnsmühl knapp gegen Parsberg durch. Für die Parsberger steht schon das nächste Derby gegen den SV Miesbach II an. Das Spitzenspiel lockt aber am Sonntag in Schliersee. Der TSV empfängt als Tabellenzweiter den Spitzenreiter SC Wall, beide könnten einen großen Schritt Richtung Aufstiegsrunde machen.

Gruppe 12

TSV Hartpenning – TSV Sauerlach II 8:2 (2:1)

Tore: 1:0 Burggraf (5.), 1:1 Capocefalo (25.), 2:1 Haltmair (45.), 3:1 Bartsch (50./ET), 4:1 Burggraf (52.), 4:2 Weigel (54.), 5:2 Noderer (65.), 6:2/7:2/8:2 Zellermayer (71./73./80.).

Einen gelungenen Auftakt hat das neue Trainerteam des TSV Hartpenning gegen den TSV Sauerlach II gefeiert. Der Spielerrat, der bis zum Winter die Verantwortung übernimmt, durfte einen deutlichen 8:2-Sieg bejubeln. „Die erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für uns“, findet Georg Zinsbacher und bemängelt, dass Hartpenning die Angriffe nicht souverän genug ausgespielt hätte. „In der zweiten Hälfte hat dann vieles nach vorne funktioniert.“ Sauerlachs Kreisligareserve vergab noch einen Strafstoß, sodass es nicht mehr eng wurde. Kapitän Stefan Zellermayer erzielte im zweiten Durchgang sogar einen Hattrick binnen neun Minuten und machte das Ergebnis deutlich. „Wir haben richtig schöne Tore herausgespielt, das hat Spaß gemacht zum Anschauen“, sagt Zinsbacher. „Wir müssen weiter arbeiten und schauen, was am Sonntag gegen Egling geht.“

Gruppe 14

SC Wörnsmühl – SV Parsberg 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Kaffl (34.), 1:1 Harzer (55.), 2:1 Kraushofer (73.).

Der SC Wörnsmühl hat sich für die 2:3-Hinspielniederlage gegen den SV Parsberg revanchiert und mit 2:1 gewonnen. Dabei taten sich die Hausherren schwerer, als es nötig gewesen wäre. „Das war ein Arbeitssieg, den wir auch leichter hätten haben können“, erzählt Trainer Klaus Wörndl. Denn seine Elf erarbeitete sich durchaus Chancen, um höher zu gewinnen. Simon Kaffl brachte den Sportclub nach einem schönen Spielzug über außen in Front. Der überraschende Ausgleich durch Peter Harzer stellte das Spiel neu auf. Denn die Parsberger wehrten sich nach Kräften und wollten den Punkt verteidigen. „Das war ein schönes Flutlichtderby. Da war Einsatz und Wille drin“, findet SVP-Abteilungsleiter Michael Ohneberg, der sich bei Wörnsmühl dafür bedankt, das Spiel verlegt zu haben. „Vielleicht wäre ein Punkt drin gewesen, aber der Sieg für Wörnsmühl geht schon in Ordnung.“ Denn Anian Kraushofer setzte mit dem 2:1 den Schlusspunkt. emi