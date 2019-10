Kantersiege für Warngau und Schliersee - Kreuth holt ersten Dreier

A-Klasse 3 kompakt

Souveräne Siege haben der SV Warngau und der TSV Schliersee in der A-Klasse 3 gefeiert. Während Wall die Partie in Baiernrain torlos beendete, durfte die zweite Mannschaft aus Kreuth die ersten Punkte bejubeln.

SV Warngau – TSV Irschenberg 5:0 (4:0)

Tore: 1:0 (6.) Scheuck, 2:0 (15.) Klaus (FE), 3:0 (35.) Novkosvski, 4:0 (44.) Scheuck, 5:0 (73.) Scheuck.

Durch den 5:0-Sieg zieht der SV Warngau am TSV Irschenberg vorbei. Verdient, findet TSV-Trainer Christian Pralas: „Warngau war über 90 Minuten die stärkere Mannschaft.“ Mit starkem Pressing zeigten die Gastgeber, warum sie zu den Mitfavoriten um die oberen Tabellenplätze gehören. „Das war ein überragendes Spiel von uns“, freut sich SV-Torhüter Michael Sonnleitner. Dabei kam Filip Novkovski erst nach rund 30 Minuten, da er wegen seines Studiums verhindert war – und traf direkt drei Minuten später. Und Stefan Scherhag hatte am Vortag einen acht Kilometer langen Berglauf absolviert. „Der ist bestimmt zwölf Kilometer gelaufen“, schwärmt Sonnleitner. Für die Irschenberger heißt es nach der zweiten Niederlage in Folge „weiterarbeiten, trainieren und dann punkten“, fordert Pralas.

SV Waakirchen – FC Real Kreuth II 1:2 (1:2)

Tore:0:1 (6.) Quercher, 1:1 (26.) Adler, 1:2 (38.) Frank (FE).

Der FC Real Kreuth II hat gegen den SV Waakirchen seinen ersten Saisonsieg eingefahren – die ersten Punkte überhaupt. „Die Mannschaft hat den Kampf super angenommen“, lobt Kreuths Trainer Stefan Rachel. Nach der 1:0-Führung durch Rupert Quercher mussten die Gäste zwar den Ausgleich hinnehmen, kamen aber noch vor dem Seitenwechsel zur erneuten Führung per Foulelfmeter durch Lukas Frank. „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr gute Chancen“, findet Rachel. Sein Gegenüber Vincent Lechner hingegen hadert mit der mangelnden Cleverness seines Teams. „Wir haben wieder gegen eine Mannschaft vom Tabellenende verloren“, ärgert er sich. „Da sind wir zu grün hinter den Ohren.“

DJK Darching II – TSV Schliersee 0:7 (0:4)

Tore:0:1 (10.) Csordas, 0:2 (26.) Simsch, 0:3 (32.) Simsch, 0:4 (36.) Csordas, 0:5 (47.) Dabic, 0:6 (61.) Dabic, 0:7 (82.) Csordas.

Der TSV Schliersee hat seine Pflichtaufgabe bei der DJK Darching II souverän gelöst und mit 7:0 gewonnen. „Wir haben den Darchingern von Beginn an keine Chance gelassen“, sagt Schliersees sportlicher Leiter Patrick Quinz. Darchings Trainer Oskar Langl muss gestehen: „Wir waren über das ganze Spiel komplett unterlegen.“ Weil in der Darchinger Ersten momentan einige Spieler ausfallen, muss Langl die Stützen seiner Mannschaft abtreten. „Ich hoffe, dass das in der Rückrunde anders wird“, sagt Langl. Überragend war die Schlierseer Offensivreihe aus Daniel Csordas, Martin Simsch und Michael Dabic, die für alle sieben Treffer des TSV sorgten.

SV Baiernrain – SC Wall 0:0

Der SC Wall hat sich im Auswärtsspiel bei der SG Baiernrain/Dietramszell einen Zähler erkämpft. Ausschlaggebend war die stabile Defensive. „Es war das erwartete Kampfspiel, meine Mannschaft hat das super angenommen“, findet Trainer Sepp Bernöcker. Für die starke Offensive der Hausherren hat Bernöcker auf ein defensiveres System umgestellt. „Das hat sich bewährt. Wir haben dem Gegner wenig Räume geboten, sodass er Schwierigkeiten hatte, sein Spiel aufzubauen.“ Die Offensive der Waller litt etwas unter der defensiven Ausrichtung. „Wir hatten zwar viele Ballgewinne, leider konnten wir daraus selten Chancen kreieren“, sagt Bernöcker. emi