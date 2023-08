Otterfings Pokal-Aus: „Kein Vorwurf“ von Trainer Schwanthaler

Ungewohnter Untergrund: Die junge Mannschaft des TSV Otterfing (in Rot: Oussama Anice) tat sich auch deshalb schwer, weil das Spiel in Geretsried kurzfristig auf den Kunstrasen verlegt wurde. © hans lippert

Der TSV Otterfing verliert das Toto-Pokal-Finale der Gruppe Ost mit 1:3 beim ASC Geretsried. Das Spiel fand auf Kunstrasen statt.

Otterfing/Geretsried – Mit dem TSV Otterfing ist auch die letzte Landkreis-Mannschaft aus dem Toto-Pokal ausgeschieden. Die Kicker vom Nordring mussten sich im Endspiel der Gruppe Ost dem ASC Geretsried auf dem ungeliebten Kunstrasen mit 1:3 beugen und können sich nun voll auf den Saisonstart in der Kreisklasse morgen gegen Bayrischzell konzentrieren.

TSV-Trainer Raphael Schwanthaler war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Leistung. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit durch den Rückstand nicht beirren lassen und sind kurz darauf zurückgekommen“, sagte er. „In den letzten 20 Minuten wurde das Spiel hektisch, da hat man gemerkt, dass die Geretsrieder Mannschaft sehr erfahren ist und wir einen Altersschnitt von etwa 23 Jahren haben. Aber kein Vorwurf an die Mannschaft. Alle haben Gas gegeben und sich reingekämpft“, so der TSV-Coach.

Kurzfristig wurde das Duell auf den kleinen und in die Jahre gekommenen Kunstrasen auf der Anlage des TuS Geretsried verlegt. Das kam den Hausherren entgegen, die dort teilweise trainieren. „Wir haben uns schwer getan, ins Spiel zu finden. Die Partie war kampfbetont, etwas anderes lässt der Platz auch nicht zu“, berichtete Schwanthaler. Sein Team hatte mehr vom Spiel, das erste Tor machte aber Geretsrieds Florian Krone per Freistoß. Der TSV spielte weiter nach vorne, Simon Eder glich noch vor der Pause aus. Durch ein Zufallsprodukt brachte Andreas Knobloch die Hausherren in der 56. Minute erneut in Führung. Ein Abpraller landete zentral an der Sechzehnergrenze, Knoblochs Nachschuss segelte abgefälscht ins Tor.

Bei einem vermeintlichen Elfmeter für den TSV blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm, so wurde die Partie in der Schlussphase hektisch und hitzig. Es gab viele Diskussionen und wenig Fußball zu sehen. Die Entscheidung fiel in der 85. Minute, als Pascal Paringer einen individuellen Fehler in der TSV-Defensive zum 3:1 nutzte. „Die Niederlage ist kein Beinbruch, bis auf die letzten 20 Minuten war das ein gutes Spiel von uns“, sagte Schwanthaler. „Solche Tage gibt es einfach, an denen der Gegner aus wenig viel macht. Ich bin guter Dinge für den Start.“

ASC Geretsried – TSV Otterfing 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Krone (33.), 1:1 S. Eder (39.), 2:1 Knobloch (56.), 3:1 Paringer (85.)