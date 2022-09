Keine Blöße geben: TuS-Reserve gegen Schlusslicht Sauerlach

Florian Ächter, Trainer des TuS Holzkirchen II. © TuS Holzkirchen

Der TuS Holzkirchen II will im Heimspiel gegen den TSV Sauerlach überzeugen.

Holzkirchen – Es sind jene Spiele, die für jeden Coach ein Stück weit unangenehm sind. Denn eigentlich kann man nur verlieren. Wenn der TuS Holzkirchen II an diesem Samstag (16 Uhr) das vollkommen abgeschlagene Schlusslicht aus Sauerlach an der heimischen Haidstraße empfängt, geht es für die Grün-Weißen eigentlich nur um drei Pflichtpunkte. „Aber das Spiel muss ja immer noch erst gespielt werden“, warnt Holzkirchens Coach Florian Ächter. „Dennoch ist es definitiv eine der wenigen Partien, in denen wir der Favorit sind.“

Dieser Rolle wollen die Grün-Weißen natürlich gerecht werden. Das Thema für Samstag: „Wir wollen weiter versuchen, hoch zu attackieren und auch Fußball zu spielen.“ Im Fokus: das eigene Torverhältnis zu verbessern. Und die Chancen darauf stehen mehr als gut, schließlich ist die Bilanz des TSV Sauerlach in der bisherigen Saison verheerend. Acht Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 1:69 stehen auf dem Konto der Münchner Vorstädter. „Wenn wir ein Ergebnis wie in der Hinrunde erreichen, wäre ich zufrieden“, sagt Ächter. Damals siegten die Grün-Weißen auswärts mit 5:0.

Unterdessen plagen die TuS-Kicker vor dem Duell am Samstag große Personalsorgen. Schließlich fällt eigentlich der komplette Abwehrverbund aus. Es fehlen Vincents Sule (familiäre Gründe), Furkan Yavuz (angeschlagen), und der Einsatz von Tristan Hummelsberger (Muskelprobleme) entscheidet sich erst kurzfristig. Noch dazu dürfte Leonhard Eicher krankheitsbedingt fehlen. Dabei hatte der Holzkirchner Kapitän erst am vergangenen Wochenende nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert. „Aber wir können es auffangen“, meint Ächter. In diesem Spiel zählen für Holzkirchen nur die drei Punkte – für eine bessere Ausgangslage im Frühjahr. meh