Keine Zeit zum Hadern: TuS Holzkirchen will gegen TSV Grünwald wieder punkten

Ein Treffer gelang TuS-Angreifer Stefan Lechner im vergangenen Heimspiel gegen den FC Unterföhring. Hier schirmt er den Ball vor Ex-Holzkirchner Burhan Bahadir ab. © Max Kalup

Zum Heimspiel empfängt der TuS Holzkirchen den TSV Grünwald. Das Ziel des Teams: die ärgerliche 0:1-Pleite gegen den TSV Brunnthal vergessen machen.

Holzkirchen – Ein wenig Ärger ist schon noch vorhanden beim TuS Holzkirchen. Nach einer Halbzeit mit zahlreichen Großchancen hat der Tabellensechste dem Aufsteiger TSV Brunnthal im Zuge der 0:1-Pleite drei wichtige Punkte im Abstiegskampf überlassen. Umso besser, dass die Elf um Übungsleiter Joe Albersinger diese Niederlage schon am heutigen Dienstag beim Heimspiel gegen den TSV Grünwald vergessen machen kann.

Nicht nur der Holzkirchner Coach, sondern auch seine Offensivabteilung brennt darauf, vor dem Tor präzise zu agieren. „Das Gute ist, dass wir alle gesund aus dem Spiel gegen Brunnthal herausgekommen sind“, nennt Stürmer Stefan Lechner zuerst den wichtigsten Fakt, wenn nur drei Tage später die nächsten 90 Minuten anstehen. Holzkirchen befindet sich aktuell in der zweiten von drei englischen Wochen am Stück. Viel rotieren dürfte der 56-jährige Trainer allerdings kaum, einfach auch, um seinen Mannen die Möglichkeit zu bieten, eine bessere Vorstellung zu zeigen. „Wir müssen definitiv unsere Chancenverwertung verbessern“, steht auch für Lechner außer Frage.

Der 28-Jährige avancierte in der besten Phase seiner Mannschaft gegen Brunnthal ein wenig zum Hauptdarsteller: Sonst gerade wegen seiner enormen Abschlussstärke bekannt, wollte der Ball an diesem Tag einfach nicht ins Tor fallen – weder mit dem Kopf, noch mit dem Fuß. „Natürlich hadert man mit den vergebenen Chancen“, verrät er. „Dieses Spiel müssen wir nach diesem Spielverlauf einfach gewinnen.“ Länger will sich Lechner aber nicht in der Vergangenheit aufhalten.

An die Grünwalder haben die Holzkirchner aus der Hinrunde und dem 4:1-Sieg ohnehin gute Erinnerungen, wenngleich der TuS sich zu dieser Zeit wahrhaftig in einem Flow befand. Die heutige Begegnung dürfte anders aussehen. „Grünwald hatte gleich nach der Winterpause einen guten Lauf und viele Punkte geholt“, erklärt Lechner. „Trotzdem könnte es ein ähnliches Spiel wie gegen Brunnthal werden – alle Teams, die rechnerisch mit dem Klassenerhalt noch nicht durch sind, wollen dies schnellstmöglich erreichen.“ Definitiv verwundbar sind die Grünwalder in der Defensive, was 55 Gegentore und damit 19 mehr als der TuS deutlich unterstreichen.

Die Marschrichtung für Holzkirchens Angreifer steht dementsprechend fest: „Durch unseren straffen Spielplan bleibt uns sowieso nicht viel Zeit zum Hadern – jetzt gilt der volle Fokus diesem Spiel.“

Zum Spiel

Dienstag, 26. April, 18.30 Uhr, Stadion an der Haidstraße.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Keskin, Drum, Mättig, Kollie – Siebler, Gulielmo, T. Bauer – Korkor, Lechner, Seidl.

Auf der Bank: Grünewald, S. Bauer, A. Bauer, Paal, Krepek, Lindner, Fischer, Erten.

Schiedsrichter: Tobias Spindler.