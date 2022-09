Kellerduell in Irschenberg - Derby in Rottach

Teilen

Kreativität ist von Darchings Trainer Patrick Lachemeier bei der Startelf gefragt. © THOMAS PLETTENBERG

Spannende Duelle warten in der Kreisklasse 3: ein Kellerduell in Irschenberg, ein Derby in Rottach-Egern und Helfendorf - und Warngau sieht sich zu Hause als Außenseiter.

Landkreis – Nach dem Derby ist vor dem Derby heißt es in der Kreisklasse 3. Darching ist nach dem 1:1 während der Woche in Weyarn in Helfendorf zu Gast. Zurück auf die Erfolgsspur möchte Rottach-Egern gegen Weyarn. Warngau ist gegen Deisenhofen III in der Außenseiterrolle. Das Kellerduell bestreiten Irschenberg und Bayrischzell.

FC Rottach-Egern – TSV Weyarn Sa. 15 Uhr

Mit breiter Brust reisen die Weyarner nach Rottach, allerdings steckt ihnen noch das Derby gegen Darching in den Knochen. Mit einer ausgeglichenen Bilanz steht der TSV bislang gut da und will auch am Birkenmoos Zählbares mitnehmen. „Der Einsatz und das Engagement waren in den letzten Wochen super. Wir wollen an die Leistung vom Derby anknüpfen und auch in Rottach punkten“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk. Personell sieht es bei den Gästen ordentlich aus, einzig Yanik Molitor, Maximilian Abele und Maximilian Papst stehen nicht zur Verfügung. Auch die Rottacher müssen ihre Startelf wieder umstellen und erwarten eine spannende Partie. „Weyarn kommt wie wir aus einer stabilen Defensive, daher erwarte ich ein Kampfspiel und sehe die Chancen bei 50:50. Entscheidend wird sein, wer seine Chancen besser nutzt und das erste Tor macht“, erklärt Rottachs Trainer Bernhard Gruber.

SV Warngau – Deisenhofen III So. 14 Uhr

Nach der unglücklichen Niederlage in Bayrischzell tritt beim SV Warngau zum Heimspiel nun Deisenhofen III an. Die Gäste sind ebenfalls neu in der Liga, haben jedoch andere Ambitionen. Entsprechend sehen sich die Hausherren in der Außenseiterrolle. „Uns erwartet der spielstärkste Gegner, der mit Sicherheit um den Aufstieg mitspielen wird“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer. Dennoch will Warngau nicht als Verlierer vom Platz gehen. „Wir gehen konsequent den Weg mit unseren jungen Spielern weiter, wollen mutig nach vorne spielen und freuen uns auf die Partie“, erklärt Mayer.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

SG Aying/Helfendorf – DJK Darching So. 15 Uhr

Die DJK hat das Verletzungspech heuer gepachtet. Nun fällt auch noch Max Klaus aus, eine genaue Diagnose steht noch aus. „Wir sind stolz auf die Mannschaft, die aktuell auf dem Platz steht. Es ist richtig stark, welche Leistungen wir trotz der zahlreichen Ausfälle zeigen“, berichtet DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Die Darchinger sind noch ungeschlagen und stehen an der Tabellenspitze. „Aying hat eine erfahrene Mannschaft mit starken Einzelspielern. Das wird eine harte Nummer. Aying gehört für mich zu den Favoriten. Wenn wir so weiterspielen, können wir auch um die ersten drei Plätze mitspielen“, sagt Lachemeier. Für beide Teams geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch ums Prestige.

TSV Irschenberg – SV Bayrischzell So. 15 Uhr

Die Bayrischzeller Erleichterung war nach dem ersten Saisonsieg gegen Warngau groß. Nun wollen die Mannen von Trainer Wacco Schmid beim Kellerduell in Irschenberg nachlegen. „In Irschenberg erwartet uns wie immer eine schwere Aufgabe. Wir dürfen uns nicht von der Tabelle blenden lassen, sondern müssen uns auf einen kampfbetonten und robusten Gegner einstellen. Unser Minimalziel ist ein Punkt“, erklärt Schmid. Die Irschenberger konnten bislang noch nicht punkten und stehen am Tabellenende. Auch die personellen Sorgen werden nicht weniger. Markus Futschek ist gesperrt, Benedikt Monn und Marek Palivek sind verletzt. Zudem stehen auch Stefan Sivon sowie Paul und Valentin Maier nicht zur Verfügung. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel seit Mitte Mai und hoffen, dass wir uns die ersten Punkte erarbeiten können. Es wird sicher schwer, aber wir freuen uns auf ein umkämpftes Spiel“, sagt Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger.