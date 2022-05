Kemal Kilic nach Rücktritt beim TuS Holzkirchen II: „Hatten das Problem einer zweiten Mannschaft“

Kemal Kilic Ex-Trainer TuS Holzkirchen II © THOMAS PLETTENBERG

Die Saison in der Fußball-Kriesliga ist ohne Kemal Kilic zu Ende gegangen. Wir fragten den Ex-Coach des TuS Holzkirchen II nach seinen weiteren Plänen.

Herr Kilic, wie geht es Ihnen so ganz ohne Fußball?

Mir geht es gut soweit. Der Abstand tut mir ganz gut, weil es speziell zum Schluss recht schwierig war für mich.

Nach einer 0:4-Pleite gegen Polling sind Sie Ende April als Trainer des TuS Holzkirchen II zurückgetreten. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich wollte so als Trainer nicht mehr weitermachen. Wir hatten das Problem einer zweiten Mannschaft: Es waren immer sehr wenige Spieler im Training, meist nur um die fünf. Da ist es schwer, vernünftig zu trainieren. Gleichzeitig sollte und will man mit dem Team etwas erreichen. Die Situation war schwierig. Ich habe den Verein bereits im Winter informiert, dass es mir so keinen Spaß mehr macht, aber ich wollte die Saison noch zu Ende bringen. Aber klar ist auch: Es ist nicht so gut gelaufen. Die Niederlage in Polling hat mich dann sehr geärgert, daher kam es dann zu diesem Schritt.

Wie geht es nun weiter?

Wenn kein großes oder äußerst reizvolles Angebot kommt, mache ich erst mal ein Jahr Pause und kümmere mich ein bisschen um die Familie. Im Oktober möchte ich meine Trainerlizenz erweitern. Darauf freue ich mich schon – und dann sehen wir weiter.

Das Gespräch führte Markus Eham.