Klare Angelegenheit? SG Hausham empfängt SV Bad Tölz

Wird spielen: Haushams Anian Trettenhann (l.), hier im Spiel gegen die DJK Darching. © Thomas Plettenberg

Die SG Hausham empfängt den SV Bad Tölz unter Flutlicht und ist klarer Favorit.

Hausham – Trotz einiger Corona-Nachwehen konnte die SG Hausham am vergangenen Wochenende das Kreisklassen-Spitzenspiel beim SC Rot-Weiß Bad Tölz weitgehend offen gestalten, musste sich aber dennoch mit 0:2 geschlagen geben. Zudem sah Tobias Fritz eine umstrittene rote Karte. Bereits am Freitag wartet auf die Knappen die nächste Tölzer Mannschaft. Um 19.30 Uhr empfängt die SG den SV Bad Tölz auf der Zentralen Sportanlage in Hausham – sofern es die Witterung zulässt.

Die Gäste aus Bad Tölz stecken als Tabellenelfter mitten im Abstiegskampf, holten aber zuletzt einen 1:0-Heimsieg gegen den SV Eurasburg. „Die Mannschaft wird weitgehend die gleiche sein wie am Wochenende. Wir müssen beobachten, wie es den Corona-Rückkehrern geht, wir werden zum Schutz der Spieler kein gesundheitliches Risiko eingehen“, erklärt Vize-Abteilungsleiter Florian Fink.

Das Ziel der Hausherren ist ein Sieg, um weiterhin im Kampf um die Tabellenspitze zu bleiben. „Aus Tabellensicht sollte das Spiel eine klare Angelegenheit werden, aber aufgrund der Corona-Ausfälle und -Rückkehrer müssen wir erst schauen, was möglich ist“, sagt Fink. ts