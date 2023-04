A-Klasse: Bittere Pille für Fischbachau und Wörnsmühl

Teilen

Nicht runterreißen ließ sich der SV Miesbach II vom FC Real Kreuth II, auch wenn hier Kreuths Leon Pfund (l.) Miesbachs Salih Aykir nur mit unfairen Mitteln stoppen kann. © Steffen Gerber

Die Miesbacher A-Klassisten blicken unterschiedlich auf die Ergebnisse des Osterwochenendes zurück.

Landkreis – In der Aufstiegsrunde der A-Klassen gewinnt die Miesbacher Kreisligareserve gegen ihr Pendant vom FC Real Kreuth. Wall und Fischbachau spielen jeweils unentschieden gegen die Vertreter aus dem Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen. In den Abstiegsrunden punktet die DJK Darching II erstmals. Parsberg und Türk Spor Hausham teilen sich die Punkte ebenfalls und Schliersee gewinnt etwas glücklich in Wörnsmühl.

Meisterrunde G

SF Fischbachau – Gaißach/Wackersb. 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 Isenmann (4.), 2:0 Bucher (43.), 2:1 Angermeier (87.), 2:2 Hohenreiter (89.).

Eine ganz bittere Pille haben die SF Fischbachau im Heimspiel gegen Gaißach/Wachersberg schlucken müssen. In den letzten Minuten der Partie gaben die Hausherren eine 2:0-Führung aus der Hand und müssen sich so mit nur einem Punkt zufriedengeben. „Das ist nicht nur bitter, sondern zum Kotzen“, ärgert sich Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner. Denn vor allem im ersten Durchgang hatten die Sportfreunde ein richtig gutes Spiel gemacht. Schon in der vierten Minute brachte Heinrich Isenmann sein Team in Front, kurz vor dem Seitenwechsel legte Anton Bucher nach. „Wir haben uns extrem gut auf den Gegner eingestellt“, sagt Gschwendtner. Im zweiten Durchgang egalisierten sich die beiden Mannschaften, sodass alles nach einem 2:0-Heimsieg aussah. Eine abgerutschte Flanke, die den Weg ins Tor fand, leitete in den Schlussminuten das Comeback der Gäste ein. Kurz darauf sorgte ein „kollektiver Abwehrfehler“ für den späten Ausgleich.

SC Wall – SV Sachsenkam 0:0

Der SC Wall ist gegen Sachsenkam nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe auf schwer bespielbarem Boden“, resümiert Walls Trainer Michael Niederlöhner. Beide Abwehrreihen überzeugten und ließen kaum Torchancen zu. Über die gesamten 90 Minuten hatten beide Teams zwei gute Einschussmöglichkeiten. Die größte Walls Kapitän Stefan Münch, der in der 66. Spielminute einen Foulelfmeter knapp über das Tor setzte. Zuvor war Hubert Waldschütz gefoult worden. Damit stockt der Sportclub-Motor in der Aufstiegsrunde noch etwas. Zweimal spielte die Mannschaft von Trainer Niederlöhner unentschieden, die Partie gegen den SV Miesbach II wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes auf den 20. April verschoben.

SV Miesbach II – FC Real Kreuth II 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Weinbacher (20.), 2:0/3:0 Großer (83./85.).

Der SV Miesbach hat das Duell der Kreisligareserven gegen den FC Real Kreuth am Ende doch recht deutlich für sich entschieden. „Das war ein schwieriges Spiel gegen einen guten Gegner“, gibt Kreuths Trainer Peter Öttl, der Franz Breunig (Urlaub) an der Seitenlinie vertrat, zu. Markus Weinbacher war es, der die Kreisstädter Mitte des ersten Durchgangs etwas glücklich in Front brachte. „Danach haben wir das Spiel ganz gut im Griff gehabt“, findet Miesbachs Trainer Christan Pralas. Zwar hielten die Kreuther über weite Strecken des Spiels gut dagegen, torgefährlich wurden sie allerdings nicht. Und so machte Daniel Großer mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten alles klar und entschied die Partie zugunsten der Hausherren.

Abstiegsrunde S

Genclikspor Bad Tölz – DJK Darching II 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Tokmak (7.), 2:0 Ridvan (55.), 2:1 Pallauf (62.), 2:2 Langl (87.).

Die DJK Darching II hat sich bei Genclikspor Bad Tölz einen Punkt erkämpft. Dabei sah es lange Zeit nicht danach aus. Denn schon in der siebten Spielminute gerieten die Darchinger in Rückstand, kurz nach dem Seitenwechsel fiel der zweite Gegentreffer. Doch die Gäste steckten nicht auf, kämpften weiter um jeden Ball und verdienten sich den Anschlusstreffer durch Markus Pallauf. „Wir haben gute Moral gezeigt“, lobt Trainer Andreas Hallmannsecker seine Mannschaft. Und so kam die DJK durch Anian Langl kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. „Unser erster Punkt, so kann es weitergehen“, freut sich Hallmannsecker nach dem Erfolgserlebnis.

Abstiegsrunde T

TSV Wolfratshausen – Waakirchen/Schaf. 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Seebacher (8.), 1:1 Kniering (31.).

Die SG Waakirchen/Schaftlach hat beim TSV Wolfratshausen einen Punkt ergattert. Dabei egalisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spieldauer. Die Gäste von Trainer Vincent Lechner kamen besser in die Partie. Marinus Seebacher brachte die Spielgemeinschaft früh in Front. „Verdient“, findet Lechner. Nach einer guten halben Stunde fiel allerdings der Ausgleich für Wolfratshausen, ebenfalls verdient in den Augen des Waakirchner Trainers. „Das war ein Kampfspiel über 90 Minuten.“ In der Folge hatten beide Teams noch gute Einschussmöglichkeiten, die jedoch auf beiden Seiten entschärft wurden –was auch an der starken Leistung von Thomas Kinshofer im Tor der Gäste lag.

SV Parsberg – Türk Hausham 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Aksoy (1.), 1:1 Kalb (41.).

Türk Spor Hausham ist beim SV Parsberg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Damit können die Hausherren wohl besser leben als die Gäste. „Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt Parsbergs Abteilungsleiter Michael Ohneberg und fügt hinzu: „Das war ein gerechtes Unentschieden.“ Beide Mannschaften hatten zwar einige Torchance, optisch überlegen war aber keine. Schon in der ersten Minute gingen die Haushamer in Führung, als Ferhat Aksoy einen schlampigen Rückpass der Parsberger Hintermannschaft ausnutzte. „Wir haben viel zu schnell aufgehört, nach vorne zu spielen“, hadert Haushams Vorsitzender Tamer Yigit. Und so traf Anian Kalb noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich für die Parsberger. In der Schlussphase hätte mit etwas Glück noch ein Treffer für eine der beiden Mannschaften fallen können.

Abstiegsrunde U:

SC Wörnsmühl – TSV Schliersee 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 Pischetsrieder (4.), 1:1 T. Löw (37.), 1:2 Leitner (52.), 1:3 Simsch (91./HE).

„Die Enttäuschung ist groß –wirklich groß“, resümiert Wörnsmühls Trainer Klaus Wörndl nach der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Schliersee. Über die gesamte Spielzeit sei seine Mannschaft die spielbestimmende gewesen. „Wir haben viel richtig gemacht, dafür hat sich die Mannschaft ein Lob verdient.“ Direkt zu Beginn brachte Christoph Pischetsrieder die Hausherren in Front. „Danach haben wir den Kampf angenommen“, sagt Schliersees Spielertrainer Sebastian Fischer, während sich sein Gegenüber Wörndl ärgert: „Wir haben es verpasst, das zweite Tor nachzulegen.“ Und so traf Thomas Löw noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Franz Leitner und Martin Simsch per Handelfmeter in der Nachspielzeit entschieden die Partie zugunsten der Schlierseer, die die perfekte Ausbeute in der Abstiegsrunde aufweisen können.

SG Tegernseer Tal – Lenggrieser SC II 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Haindl (44.), 0:2 Filiz (45.).

Rote Karte: Nisavic (90.+3/SG/Tätlichkeit), Schlick (90.+3/SC/Tätlichkeit).

Die SG Tegernseer Tal hat in ihrem Heimspiel gegen den Lenggrieser SC II zu wenig Durchschlagskraft nach vorne entwickelt und ist daher torlos geblieben. Weil sie hinten allerdings zwei Gegentore kassierte, unterlag sie mit 0:2. „Wir hatten vor dem Rückstand ein paar Chancen, um in Führung zu gehen“, erläutert Trainer Andreas Ronhbogner. Diese blieben allerdings ungenutzt. „Danach haben wir mehr oder weniger komplett den Faden verloren.“ Zwar begegneten sich beide Teams kämpferisch auf Augenhöhe, effizienter waren aber die Gäste. In der Nachspielzeit bekamen sich noch Zoran Nisavic (SG Tegernseer Tal) und Tobias Schlick (Lenggrieser SC II) in die Haare und sahen nach einer Schubserei jeweils die rote Karte. emi