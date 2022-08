A-Klasse: Drei Landkreis-Teams im Einsatz

Ob in der A-Klasse ein Ball im Winkel einschlägt? © via IMAGO

In der A-Klasse stehen zwei Nachholspiele auf dem Programm. Im Einsatz sind die SG Waakirchen/Schaftlach, Türk Spor Hausham und der TSV Schliersee.

Landkreis – Die SG Waakirchen/Schaftlach begrüßt heute Genclikspor Tölz zu ihrem ersten Heimspiel der Saison. Am Mittwochabend dann treffen Türk Spor Hausham und der TSV Schliersee aufeinander. Für die SG geht es darum, endlich die ersten Punkte in dieser Spielzeit einzufahren. „Dafür müssen wir hinten mal zu null spielen“, sagt Trainer Vincent Lechner, dessen Team in den ersten beiden Partien neun Gegentore kassiert hat. „Wir haben mit Sachsenkam und Gaißach/Wackersberg gegen die zwei stärksten Teams gespielt, aber jetzt muss einfach ein Dreier her.“

Die Partie vom zweiten Spieltag wurde verschoben, weil bei Genclikspor ähnlich wie bei Türk Spor Hausham im August wie jedes Jahr viele Spieler im Urlaub sind. „Mittlerweile sind bis auf zwei Spieler wieder alle da“, freut sich Haushams Trainer Murat Altuntas, der am vergangenen Sonntag beim 4:1 gegen die DJK Darching II erstmals mit dabei war. Denn auch er weilte zuvor noch im Urlaub. Gegen Schliersee wäre Altuntas mit einem Punkt zufrieden. „Wir wollen an die zweite Hälfte gegen Parsberg anknüpfen und drei Punkte mitnehmen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Patrick Quinz. emi