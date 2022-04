A-Klasse: Duell an der Spitze nimmt Fahrt auf

Teilen

Den konnte er fangen: Doch vor dem Abbruch des Auswärtsspiels beim SC Wall musste Miesbachs Keeper Niels Jansen zweimal hinter sich greifen. © Max Kalup

Warngau und Irschenberg setzen sich an der Spitze der A-Klasse 3 langsam ab, die Partie zwischen Wall und Miesbach wird abgebrochen.

Landkreis – Ein torreiches Wochenende gibt es aus der A-Klasse 3 zu vermelden. In allen Spielen fielen mindestens vier Tore. Überschattet wird der Spieltag vom verletzungsbedingten Spielabbruch zwischen Wall und Miesbach II. An der Spitze liefern sich Irschenberg und Warngau ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide erzielten in ihrem Spiel sieben Treffer. Außerdem schlägt Hartpenning Fischbachau und Parsberg gewinnt 5:1.

SG Waakirchen/Schaftlach - TSV Bad Wiessee 5:1 (2:1)

Tore: 0:1 Parusel (14.), 1:1 Nickisch (22.), 2:1 Kopecek (26.), 3:1 Kiesel (46.), 4:1 Helminger (86.), 5:1 Eybel (88.).

Die SG Waakirchen/Schaftlach hat ihr Heimspiel gegen den TSV Bad Wiessee souverän gewonnen. „Das war ein hochverdienter Sieg, der auch in der Höhe in Ordnung geht“, findet Trainer Vincent Lechner. Über das gesamte Spiel waren die Hausherren das bessere Team, doch zu Beginn mussten sie einen Dämpfer hinnehmen. Patrick Parusel brachte die Wiesseer nach einer knappen Viertelstunde in Front. Von dem Rückstand erholte sich die SG schnell und glich wenige Minuten später aus, ehe sie das Spiel komplett drehte. „Wir waren in allen Belangen überlegen und hätten noch mehr Tore machen können“, zollt Lechner seinen Jungs Respekt. „Ich kann ihnen nur ein Kompliment machen.“

SV Parsberg – Türk Spor Hausham 5:1 (2:1)

Tore: 1:0 Harzer (25.), 1:1 Özdemir (31.), 2:1 S. Blöchinger (42.), 3:1 Schweinsteiger (66./FE), 4:1 Zbytek (76.), 5:1 L. Blöchinger (90.+1).

Der SV Parsberg hat sich am Ende doch deutlich gegen Türk Spor Hausham durchgesetzt. „Das Spiel war wie was Wetter: Äußerst durchwachsen und launisch“, resümiert SVP-Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Denn trotz zweimaliger Führung brachten die Hausherren wenig Sicherheit ins Spiel. Auch nach dem 3:1 habe sich die Mannschaft von Trainer Bernd Bleinroth schwergetan. Über das gesamte Spiel gesehen leisteten sich die Haushamer schlicht zu viele Fehler. „Parsberg hat verdient gewonnen. Ich bin mit der Leistung sehr unzufrieden“, sagt Spielertrainer Mark Stettinger. „Es fehlt einfach an Grundlagen, sodass wir die einfachsten Dinge nicht hinbekommen. Über 90 Minuten fehlt uns die Konstanz“, bemängelt der Coach, der im Winter übernommen hatte, nach der zweiten deutlichen Niederlage in Folge. Am Donnerstag endete das Spiel gegen Irschenberg 0:10.

SF Fischbachau – TSV Hartpenning 3:4 (1:1)

Tore: 0:1 Burggraf (19.), 1:1 Godeanu (34.), 2:1 Isenmann (56./FE), 2:2 Zehetmair (67.), 3:2 Kaffl (71.), 3:3 Markhauser (73.), 3:4 Weindl (75.).

Der TSV Hartpenning kommt zwar langsam auf dem Zahnfleisch daher, hat sich aber bei den SF Fischbachau einen Dreier verdient. Trainer Werner Klinke hat derzeit mit vielen Ausfällen zu kämpfen und sich vor dem Spiel scherzhaft gefragt: „Kann ich ein paar Spieler bei Amazon bestellen?“ Doch die Spieler, die er zur Verfügung hatte, zeigten viel Leidenschaft und nahmen den Kampf gegen die Fischbachauer an. „Die Jungs haben alles in die Waagschale geschmissen“, lobt Klinke, der in den kommenden Wochen zusätzlich auf seinen Kapitän Stefan Zellermayer verzichten muss, der mit Verdacht auf Muskelbündelriss ins Krankenhaus kam. Auf der Gegenseite ist Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden: „Wir haben die erste Viertelstunde vollkommen verschlafen, uns dann ein bisschen gefangen und durch indiskutable Abwehrfehler das 3:3 und 3:4 kassiert.“

SC Wörnsmühl – TSV Schliersee 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Csordas (34.), 1:1 Kraushofer (57.), 2:1 Weihrauch (66.), 2:2 A. Löw (90.).

Gelb-Rot: Csordas (TSV/90./Unsportlichkeit)

Nach dem Unentschieden zwischen Wörnsmühl und Schliersee waren sich beide Trainer einig, es sei die erwartet harte und schwierige Partie gewesen. SC-Coach Klaus Wörndl musste die Partie krankheitsbedingt im Liveticker verfolgen, kann aus dritter Hand aber berichten: „Am Ende waren es vielleicht zwei verlorene Punkte, aber in der Vorrunde haben wir glücklich gewonnen und daher können wir mit dem Punkt leben.“ Auch die Schlierseer fühlten sich zwischenzeitlich ans Hinspiel (2:1 für Wörnsmühl) erinnert. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und dann unverhofft 1:2 zurück“, erzählt Spielertrainer Sebastian Fischer. Doch dieses Mal hatten die Schlierseer das glücklichere Ende für sich, Andreas Löw erzielte in der letzten Minute den Ausgleich. „Das Unentschieden ist in Ordnung“, findet Fischer.

SC Wall – SV Miesbach II

Die Partie zwischen dem SC Wall und dem SV Miesbach II ist kurz nach der Halbzeit abgebrochen worden. Darauf einigten sich beide Mannschaften, nachdem sich ein Miesbacher Verteidiger bei einem Kopfball schwer verletzte. Er musste ins Krankenhaus geflogen werden. Alle Beteiligten wünschen gute Besserung. Vor dem Abbruch lag Wall 2:0 in Führung.

SV Arget – SV Warngau 0:7 (0:4)

Tore: 0:1 Gerr (1.), 0:2/0:3/0:4 A. Scheuck (25./26./35.), 0:5 Klaus (54./FE), 0:6 A. Scheuck (62.), 0:7 Klaus (75.).

Der SV Warngau hat gegen den SV Arget deutlich mit 7:0 gewonnen. „Das war ein verdienter Sieg“, sagt Trainer Daniel Mayer, der sich an den Leistungen der vergangenen Wochen erfreut. „Die Jungs machen es super. Einsatz, Wille und Kampfgeist sind derzeit überragend.“ Andi Scheuck war gegen Arget der Mann des Tages. Auf einen lupenreinen Hattrick binnen zehn Minuten setzte er im zweiten Durchgang noch einen weiteren Treffer drauf. Auch der Toptorjäger Sebastian Klaus traf doppelt und kommt auf 20 Saisontreffer. Angesprochen auf einen möglichen Aufstieg sagt Trainer Mayer: „Da gilt immer noch dasselbe wie vor der Saison. Wir machen es Irschenberg so schwer wie möglich und wenn sie nachlassen, sind wir da!“

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

SF Föching – TSV Irschenberg 1:7 (1:2)

Tore: 1:0 Reitzig (7.), 1:1 Palivec (13.), 1:2 Sivon (21.), 1:3 Moser (53.), 1:4/1:5 Monn (68./80./FE), 1:6 Schmidpeter (85./ET), 1:7 Monn (89.).

Gelb-Rot: Weichinger (SF/78./wdh. Foulspiel).

Der TSV Irschenberg hat mit einem 7:1 bei den SF Föching eine sehr erfolgreiche Woche veredelt. Damit haben die Irschenberger binnen sieben Tagen drei Spiele, drei Siege und 21 erzielte Tore auf dem Konto. Kurz sah es nach einer Überraschung der Föchinger aus, als Max Reitzig die Hausherren nach einer Standardsituation in Führung brachte. „In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten“, findet Föchings Co-Trainer Marco Hummelberger. Vor allem nach dem Seitenwechsel habe Irschenberg aber seine Qualität gezeigt und verdient gewonnen. „Wir haben ziemlich schwach angefangen“, hadert TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Dann haben wir uns immer weiter gesteigert und sind immer besser geworden.“ Herausgestochen haben die drei Tore des erst nach einer Stunde eingewechselten Benedikt Monn.