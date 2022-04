A-Klasse: Favoriten setzen sich durch

TSV Irschenberg, Fußball © THOMAS PLETTENBERG

Klare Heimsiege für Warngau, Wörnsmühl und Irschenberg. Am Ostermontag sind alle Teams der Liga im Einsatz.

Landkreis – In der A-Klasse 3 gab es drei deutliche Favoritensiege. Warngau hat sich am Mittwoch mit 4:0 gegen Föching durchgesetzt, das gleiche Ergebnis erzielte Irschenberg am Donnerstag gegen Hartpenning und Wörnsmühl hat Parsberg mit 3:0 geschlagen. Am Karsamstag findet ein Spiel statt, am Ostermontag sind alle Teams gefordert.

SV Warngau – SF Föching 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Klaus (4.), 2:0 A. Scheuck (10.), 3:0 Stadler (38.), 4:0 Klaus (75.).

„Der Gegner hat gut gekämpft und ist gut gestanden“, lobt Warngaus Trainer Daniel Mayer Föching trotz des deutlichen 4:0-Sieges. Letztlich habe seine Mannschaft aber mehr Wucht gehabt. Diese entschied die Partie schon im ersten Durchgang, als die Hausherren und Tabellenführer durch Treffer von Sebastian Klaus, Andi Scheuck und Benjamin Stadler mit 3:0 führten. „Wir wollten in der zweiten Halbzeit ruhiger spielen, was uns gelungen ist, aber viel besser hätte sein können“, sagt Mayer. In Föching hingegen ist man mit dem Ergebnis nicht zufrieden, mit der Spielweise allerdings schon. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gut gekämpft“, sagt Föchings Lukas Biberger.

SC Wörnsmühl – SV Parsberg 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 M. Fichtner (49./FE), 2:0 Kraushofer (79.), 3:0 M. Fichtner (83./FE).

Seiner Favoritenrolle ist Wörnsmühl gegen Parsberg gerecht geworden. Dabei machten die Gäste es den Wörnsmühlern lange schwer. „Das war die beste Leistung in der Rückrunde bisher“, findet SVP-Abteilungsleiter Michael Ohneberg. „Wir sind leider durch einen zweifelhaften Elfmeter kurz nach der Pause auf die Verliererstraße gekommen.“ Denn bis dahin lieferten die Parsberger einen großartigen Kampf. „Parsberg hat wirklich gut dagegengehalten, aber über 90 Minuten war es schon ein verdienter Sieg“, findet SC-Coach Klaus Wörndl. Damit ist Wörnsmühl immer noch voll im Aufstiegsrennen, sofern er seine Nachholspiele gewinnen.

TSV Irschenberg - TSV Hartpenning 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Moser (19.), 2:0 Monn (63.), 3:0 Palivec (81.), 4:0 Durm (86.).

Das Ergebnis sei zu hoch ausgefallen, findet Hartpennings Trainer Werner Klinke nach der 0:4-Niederlage in Irschenberg, dessen Abteilungsleiter Lorenz Juffinger hingegen meint, der Sieg sei auch in der Höhe verdient. „Das war ein zweikampfbetontes Spiel und die haben wir gut angenommen und waren immer am Gegner dran“, sagt Juffinger. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gäste brachte die Irschenberger Führung durch Stefan Moser. Nach dem Seitenwechsel musste Hartpenning das Risiko erhöhen und daher drei weitere Gegentreffer hinnehmen. emi