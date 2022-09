Josef Estner beendet Verletzungsmisere mit Treffer

Da schau her: Betim Mustafa (Türk Spor/Rot) und Maximilan Hehensteiner (Parsberg) schenken sich nichts. © mk

Der SC Wall putzt die DJK Darching II mit 10:0 – TSV Schliersee erkämpft sich 4:3-Sieg in Wörnsmühl

Landkreis – Beim 10:0 für den SC Wall steht jemand anders als die Vierfach-Torschützen im Fokus. Wörnsmühl und Schliersee lieferten sich dagegen einen offenen Schlagabtausch, und Waakirchen/Schaftlach punktet in Lenggries. Hartpenning muss sich knapp geschlagen geben.

Gruppe 12

TSV Hartpenning – SV Arget 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Burggraf (40.) 1:1 Berger (65.) 1:2 Roth (82./FE).

Eine bittere 1:2-Heimniederlage kassierte der TSV Hartpenning gegen den SV Arget. „Es ist unfassbar, dass wir das Spiel verloren haben“, sagt Georg Zinsbacher, der Coach Werner Klinke vertrat, enttäuscht. Dabei fing alles so gut an. Bei einem „Gestochere im Strafraum“ (Zinsbacher) behielt Maximilian Burggraf den Überblick und schob zum 1:0 ein. „Wir haben richtig gut gespielt und wollten aufs zweite Tor gehen“, berichtet der Interims-Spielertrainer. Zwei Standards der Gäste machten dem TSV aber einen Strich durch die Rechnung. Ein direkter Freistoß (65.) und ein laut Zinsbacher klarer Foulelfmeter leiteten die Niederlage ein. „Das waren die einzigen beiden Schüsse auf unser Tor“, ärgert sich Zinsbacher. Dennoch lässt der TSV den Kopf nicht hängen. „Wir fahren am Mittwoch so zum Tabellenführer nach Grünwald, dass wir da selbstbewusst auftreten und an die ersten 65 Minuten gegen Arget anknüpfen.“ hph

Gruppe 13

Lenggrieser SC II – Waakirchen/Sch. 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Merklinger (55./FE), 1:1 Giglberger (79.).

Die SG Waakirchen/Schaftlach hat gegen den Lenggrieser SC II kein sonderlich gutes Spiel gemacht und ist dennoch mit einem Zähler belohnt worden. Das 1:1 sei ein „glücklicher Punkt“, wie SG-Trainer Vincent Lechner sagt. „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe, die zweite dann besser“, erzählt Lechner. Vor allem in Ballbesitz schlichen sich bei den Gästen viele Unkonzentriertheiten ein. Läuferisch und kämpferisch überzeugten auch eher die Lenggrieser. Deren Führung glich Sebastian Giglberger in der Schlussphase aus. emi

SC Reichersbeuern – FC Real Kreuth II 4:2 (4:1)

Tore: 1:0 Bartsch (15.), 2:0 Melf (23.), 3:0 Brezina (34.), 3:1 Meier (38./ET), 4:1 Brezina (42.), 4:2 Mayr (65.).

Aufgrund einer Hochzeit war der Kader der Kreuther Kreisligareserve beim 2:4 gegen den SC Reichersbeuern ersatzgeschwächt. Dennoch schickte Trainer Franz Breunig einen großen, aber sehr jungen Kader ins Rennen. Und dabei bezahlten die Enterbacher Lehrgeld gegen Reichersbeuern. „Wir haben zu viele Fehler gemacht“, hadert Breunig. Schon nach einer halben Stunde stand es 3:0 für den SC, der die Abwehrschnitzer der Gäste gnadenlos ausnutzte. Zwar kam Kreuth danach besser ins Spiel und zum Anschlusstreffer, doch auch Reichersbeuern traf noch mal vor der Halbzeit. Breunig: „Das war ein mäßiges Spiel.“ emi

Gruppe 14

SF Fischbachau – SV Miesbach II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Zehetmeier (23.), 2:0 Godeanu (83.).

Die Sportfreunde Fischbachau haben sich gegen den SV Miesbach II mit 2:0 durchgesetzt. Damit springen sie auf den zweiten Tabellenplatz. Gerade zu Beginn lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch. „Beide gingen mit offenem Visier ins Spiel“, berichtet SF-Trainer Thomas Gschwendtner. Dann übernahm Fischbachau die Spielkontrolle. „Wir waren eine Viertelstunde gut und sonst nicht griffig genug“, hadert Christian Pralas. Folgerichtig liefen die Kreisstädter ab der 23. Minute einem Rückstand hinterher, den Alexandru Godeanu nach der Pause ausbaute. „Wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel übernommen und sind kompakt gestanden“, lobt Gschwendtner sein Team. emi

DJK Darching II – SC Wall 0:10 (0:3)

Tore: 0:1 Schumacher (13.), 0:2 Schumacher (29.), 0:3 Schumacher (45.), 0:4 Stoib (60.), 0:5 Münch (68.), 0:6 Münch (72.), 0:7 Schumacher (74.), 0:8 Münch (77.), 0:9 Estner (80.), 0:10 Münch (85.).

Der SC Wall hat sich als Tabellenführer keine Blöße gegeben und zweistellig gegen Darching II gewonnen. Dominik Schumacher und Stefan Münch trugen sich je viermal in die Torschützenliste ein. Ein besonders emotionales Highlight gab es für Josef Estner. Nach langer fast vierjähriger Verletzungspause feierte der Offensivmann und mittlerweile Abteilungsleiter sein Comeback. „Das freut mich ganz besonders für ihn“, sagt Trainer Michael Niederlöhner. Zum zweiten Durchgang eingewechselt, traf Estner mit einem sehenswerten Heber zum 9:0. „In der zweiten Halbzeit haben wir richtig aufgedreht“, findet Niederlöhner. Und Darchings Coach Andreas Hallmannsecker gibt zu: „Wall war von Anfang an drückend. Nach der Halbzeit war es ein Klassenunterschied.“ emi

Türk Spor Hausham – SV Parsberg 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Stuck (32.), 2:0 Al Hadi, 3:0 Dagistan (78.), 3:1 Hagn (90.+2).

Im Kellerduell hat sich Türk Spor Hausham verdient gegen den SV Parsberg durchgesetzt und mit 3:1 gewonnen. „Der Sieg hätte höher ausfallen können“, findet Haushams Trainer Murat Altuntas. „Leider versemmelten wir viele Chancen.“ Auf der anderen Seite ist Parsbergs Coach Bernd Bleinroth enttäuscht. „Das Ergebnis ist ernüchternd. Das Niveau war nicht sonderlich hoch.“ Mit den Blöchinger-Brüdern, Peter Harzer und Michael Zbytek fehlen Parsberg momentan einige Akteure. „Trotzdem musst du einen Punkt holen“, ärgert er sich. emi

SC Wörnsmühl – TSV Schliersee 3:4 (1:3)

Tore: 0:1 Leitner (4.), 0:2 Jähne (11.), 0:3 Simsch (17.), 1:3 Wörndl (24./HE), 2:3 Kaffl (65.), 2:4 Simsch (81.), 3:4 Wörndl (90.+2/FE).

Einen turbulenten Schlagabtausch haben sich der SC Wörnsmühl und der TSV Schliersee geliefert. Das bessere Ende erwischten die Gäste. „Wir haben das Spiel in den ersten 20 Minuten verloren“, ärgert sich SC-Coach Klaus Wörndl. Denn da stand es 3:0 für Schliersee. Wörndl hatte aber anders als der Schiedsrichter zwei Abseitstore gesehen. TSV-Spielertrainer Sebastian Fischer hingegen sah in den drei Toren „schöne Kombinationen“. Danach kam Wörnsmühl besser ins Spiel und zum Anschlusstreffer. Wörndl: „Wir waren mindestens ein ebenbürtiger Gegner.“ Ein Konter, vollendet, durch Martin Simsch, sorgte dann für die Entscheidung. emi