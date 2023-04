A-Klasse: Schliersee setzt sich ab - Keine Punkte in Meisterrunde

Ein enges Match lieferten sich der TSV Hartpenning und der SC Wörnsmühl. Hier kommt Hartpennings Matthias Traxl (M.) im Duell mit Matthias Acher (l.) und Michael Pötzinger zu Fall. © Christian Scholle

Teils spannende, teils deutliche Spiele bekamen die Zuschauer in den A-Klassen mit Beteiligung aus dem Landkreis Miesbach zu sehen.

Landkreis – In den Abstiegsrunden der A-Klassen kassiert die DJK Darching II die nächste deutliche Niederlage. Parsberg hingegen feiert Big Points im Kampf um den Klassenerhalt. Schliersee marschiert mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel durch seine Abstiegsrunde und die Partie zwischen der SG Waakirchen/Schaftlach und dem TSV Sauerlach II muss aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden. Nicht stattfinden konnte wegen Unbespielbarkeit des Platzes das Duell des SC Wall mit dem SV Miesbach II in der Meisterrunde. Nachholtermin ist der 20. April.

Meisterrunde G

SG Gaißach/Wackersberg – FC Real Kreuth II 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Schwaiger (22.), 2:0 To. Angermeier (33.), 3:0 Th. Angermeier (65.).

Eine etwas zu deutliche Niederlage hat es für die zweite Mannschaft des FC Real Kreuth bei der SG Gaißach/Wackersberg gegeben. Nach 90 Minuten unterlag die Kreuther Kreisligareserve mit 0:3 beim Aufstiegsaspiranten. „Wir sind etwas ersatzgeschwächt angereist und haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt“, schildert Trainer Franz Breunig. Vor allem im ersten Durchgang wäre allerdings ein Treffer für die Kreuther drin gewesen. Drei hochkarätige Chancen hätte seine Mannschaft vergeben, erzählt Breunig. Dennoch gehe die Niederlage in Ordnung. „Der Einsatz unserer jungen Truppe war vorbildlich. Wir werden unsere Punkte noch holen.“ Die brauchen die Kreuther auch, um in der Meisterrunde weiter ein Wörtchen mitreden zu können.

SV Sachsenkam – SF Fischbachau 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Isenmann (17.), 1:1 Reiter (57.), 2:1 Haberl (90.+1).

Einen lange Zeit offenen Schlagabtausch haben sich die SF Fischbachau mit dem SV Sachsenkam geliefert. Am Ende hat es aus Sicht der Sportfreunde ganz bitter nicht für einen Punktgewinn gereicht. Aufgrund der Platzverhältnisse in Sachsenkam fand die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Gaißach statt. Und dort legten die Gäste gut los und gingen durch Heinrich Isenmann mit 1:0 in Führung. Nach etwas mehr als 90 Minuten mussten sich die Sportfreunde aber ganz bitter mit 1:2 geschlagen geben. Denn die Gastgeber drehten das Spiel im zweiten Durchgang. „Wir haben es verpasst, das 2:0 zu machen“, hadert Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner. Der entscheidende Treffer für Sachsenkam fiel erst in der Nachspielzeit durch Markus Haberl. Und somit verpasst Fischbachau den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle der Aufstiegsrunde.

Abstiegsrunde S

SG Schäftlarn/Baierbrunn – DJK Darching II 6:0 (3:0)

Tore: 1:0 Blomeyer (2.), 2:0 Gorski (15.), 3.0 Dippel (17.), 4:0 Reheis (47.), 5:0 Tyroller (79.), 6:0 Eberle (84.).

Die Reserve der DJK Darching war bei der SG Schäftlarn/Baierbrunn ohne Chance und hat deutlich mit 0:6 verloren. Auf dem Schäftlarner Kunstrasenplatz haben die Darchinger keinen Zugriff auf die Partie bekommen. Schon in der zweiten Spielminute traf Leander Blomeyer zum 1:0 für die Hausherren. „Das war ein guter Gegner. Auf das gesamte Spiel gesehen waren sie uns in allen Belangen überlegen“, gesteht DJK-Trainer Andreas Hallmannsecker ein. Zum Seitenwechsel stand es schon 0:3 aus Sicht der zweiten Mannschaft des Kreisklassisten. Jeden Treffer erzielte ein anderer Spieler der Gastgeber. Damit stehen die Darchinger noch ohne Punktgewinn und eigenen Treffer mit einer Tordifferenz von 0:9 aus den ersten beiden Spielen da.

Abstiegsrunde T

TSV Wolfratshausen – SV Parsberg 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Schwarzkopf (68.).

Für den SV Parsberg zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt. Gleich drei haben die Parsberger auswärts beim TSV Wolfratshausen geholt. „Mit einer verdammt geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir ein Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe gewonnen“, erzählt Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Einen großen Beitrag am Dreier hatte SVP-Torwart Alexander Zbytek, der in der Anfangsphase einen Elfmeter der Hausherren parierte und auch in der Folge gute Wolfratshausener Chancen entschärfte. „Wir haben endlich gewonnen und sind somit auch in der Abstiegsrunde angekommen“, freut sich Ohneberg. Den goldenen Treffer erzielte Stefan Schwarzkopf per sehenswertem Freistoß in den Winkel. Damit setzen sich die Parsberger vorerst vom TSV Sauerlach II und dem Tabellenende ab.

SC Reichersbeuern – Türk Spor Hausham 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Aksoy (3.), 1:1 Harrer (24.), 2:1 Brezina (79.).

Eine hauchdünne Auswärtsniederlage hat Türk Spor Hausham kassierte. Beim SC Reichersbeuern setzte es ein 1:2, die nicht hätte sein müssen. „Wir haben unglücklich verloren“, findet Haushams Vorsitzender Tamer Yigit. Dabei begann die Partie so vielversprechend für die Gäste. Winterrückkehrer Ferhat Aksoy traf schon in der dritten Spielminute zur frühen Führung. „Wir haben unsere Chancen vor dem gegnerischen Tor nicht gemacht, obwohl wir 1:0 vorne waren und keinen Druck hatten“, hadert Yigit. Mitte der ersten Hälfte kassierte Hausham den Ausgleich, ehe es mit Anbruch der Schlussphase den zweiten Gegentreffer setzte. „Das zweite Gegentor ist durch einen eigenen Fehler gefallen“, ärgert sich der Vorsitzende, der findet: „Das war ein ausgeglichenes Spiel von der ersten bis zur 90. Minute.“

Waakirchen/Schaftlach – TSV Sauerlach II Abbr.

Tore: 1:0 Nachmann (15.), 2:0/3:0 Vitolo (30./31).

Die Partie der SG Waakirchen/Schaftlach gegen die Kreisligareserve des TSV Sauerlach ist nach etwas mehr als 30 gespielten Minuten abgebrochen worden. Grund dafür war ein medizinischer Notfall aufseiten der Gäste, nachdem ein Sauerlacher zusammengebrochen war. Mittlerweile habe sich der Spieler wieder erholt, sagt SG-Coach Vincent Lechner. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lagen die Hausherren mit 3:0 in Front. Die Treffer erzielten Hans Nachmann und Frederic Vitolo. Wann die Partie nachgeholt wird, stand am Sonntagabend noch nicht fest.

Abstiegsrunde U

TSV Schliersee – Lenggrieser SC II 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Simsch (23.), 2:0 Jähne (57.), 2:1 Wechselberger (78.), 3:1 Hallweger (81.), 4:1 T. Löw (89.).

Der TSV Schliersee hat im Heimspiel gegen den Lenggrieser SC II einen ungefährdeten 4:1-Sieg eingefahren und damit zusätzlich zu den sechs Bonuspunkten aus der Vorrunde weitere sechs Punkte in den ersten beiden Partien nach der Winterpause geholt. „Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft“, findet Trainer Sebastian Fischer, der mit Patrick Quinz zwischen den Pfosten agieren musste, weil Christoph Thurl ausgefallen war. Quinz holt sich für seinen Einsatz ein Extralob des Trainers ab: „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“ Alle vier Treffer der Hausherren erzielten unterschiedliche Spielern. Den Anfang machte Martin Simsch – Korbinian Jähne, Sebastian Hallweger und Thomas Löw legten nach. „Wir waren aggressiver in den Zweikämpfen“, sagt Fischer, sodass der Sieg hochverdient gewesen sei.

TSV Hartpenning – SC Wörnsmühl 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Haltmair (35.), 1:1 M. Fichtner (59.).

Über 90 Minuten geht die Punkteteilung zwischen dem TSV Hartpenning und dem SC Wörnsmühl in Ordnung, darin sind sich beide Seiten einig. Im ersten Durchgang waren die Hausherren die bessere Mannschaft und gingen durch Laurenz Haltmair verdient in Führung. „Wir haben gut ins Spiel gefunden, nur leider die Chancen auf ein 2:0 vor der Pause nicht genutzt“, erzählt TSV-Kapitän Stefan Zellermayer. Wörnsmühls Trainer Klaus Wörndl findet: „Hartpenning war die erste Halbzeit die bessere Mannschaft, wir in der zweiten Halbzeit. Bitter für uns war das 0:1, das aus stark abseitsverdächtiger Position gefallen ist.“ Doch die Gäste kämpften sich mehr und mehr ins Spiel und kamen im zweiten Durchgang durch Matthias Fichtner zum leistungsgerechten Ausgleich. „In keinem guten Spiel ist ein gerechtes Unentschieden herausgekommen“, sagt Wörndl. emi