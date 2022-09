Schwere Aufgabe für TSV Hartpenning

Teilen

So richtig angekommen ist der TSV Hartpenning (in Rot) noch nicht in der A-Klassensaison. © TP

Der TSV Hartpenning schielt noch ein wenig auf die Aufstiegsrunde der A-Klasse. Dafür müssen bei Tabellenführer TSV Grünwald aber Punkte her.

Hartpenning – Bisher ist der TSV Hartpenning noch nicht so richtig in der neuen A-Klassensaison angekommen. Und heute Abend (19.30 Uhr) muss Hartpenning ausgerechnet zum Tabellenführer TSV Grünwald II. Als einzige Mannschaft aus dem Landkreis in der Gruppe 12 ist der einzige Sieg auf dem Konto des TSV einer vom grünen Tisch gegen die zweite Mannschaft des TSV Sauerlach, der sowohl mit der Ersten in der Kreisliga als auch mit der Zweiten in der A-Klasse noch ohne Punkt dasteht.

„Wir schießen momentan vorne zu wenig Tore und kassieren sie dafür hinten“, hadert Georg Zinsbacher, der am Wochenende Werner Klinke als Trainer vertrat. Gegen Grünwalds Landesligareserve kann Hartpenning aber auf ein solides Hinspiel zurückblicken. Am ersten Spieltag fügte der TSV den Grünwaldern drei der bislang fünf Gegentore zu. Am Ende stand trotzdem eine 3:4-Niederlage mit dem entscheidenden Treffer in der 86. Minute.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

„Grünwald war im Hinspiel zwar überlegen, aber da haben wir richtig Gas gegeben und deswegen auch die Tore gemacht“, berichtet Zinsbacher. Daran gilt es anzuknüpfen. Denn so ganz abgeschrieben ist die Aufstiegsrunde noch nicht. Die SF Egling liegen momentan auf dem dritten Platz – fünf Zähler vor Hartpenning. emi