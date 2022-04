4:1-Siege für Schliersee und Warngau

Sebastian Fischer erzielte die Schlierseer Führung in Föching. © THOMAS PLETTENBERG

In der A-Klasse fällt das Spitzenspiel aus, das Aufstiegsrennen spitzt sich zu.

Landkreis – In der A-Klasse 3 gab es am Wochenende bei nur vier Spielen gleich zwei 4:1-Auswärtssiege. Der SV Warngau setzte sich souverän beim SV Parsberg durch, der TSV Schliersee tat es dem Tabellenführer in Föching gleich. Außerdem gewann Bad Wiessee in Hartpenning und die Kreisligareserve des SV Miesbach musste sich beim SV Arget mit einem Punkt zufriedengeben. Die Partien zwischen den SF Fischbachau und dem TSV Irschenberg, dem SC Wall und dem SC Wörnsmühl, sowie der SG Waakirchen/Schaftlach und Türk Spor Hausham sind ausgefallen.

SV Parsberg – SV Warngau 1:4 (1:3)

Tore: 0:1 B. Stadler (15.), 0:2 D. Stadler (17.), 0:3 B. Stadler (24.), 1:3 Schweinsteiger (39.), 1:4 R. Scheuck (81.).

Der SV Warngau hat sich gegen den SV Parsberg erwartungsgemäß mit 4:1 durchgesetzt und damit die Tabellenführung verteidigt. Dabei ließen die Gäste von Beginn an nichts anbrennen. Benjamin (2) und Dominik Stadler stellten schon in der ersten halben Stunde auf 3:0. Doch noch vor dem Kabinengang traf Parsbergs Franz Schweinsteiger zum 1:3-Anschlusstreffer. „Wenn alles gut läuft, dann wäre heute sogar ein Punkt drin gewesen“, findet Parsbergs Abteilungsleiter Michael Ohneberg. „Aber Warngau war leider zu abgeklärt für uns und dadurch geht der Sieg auch in Ordnung.“ Nach der Pause hatten die Platzherren zwar eine kurze Drangphase, doch mit dem 4:1 durch Rudi Scheuck machten die Warngauer den Deckel drauf. Damit liegen sie nun vier Punkte vor Irschenberg, dessen Spiel gegen Fischbachau abgesagt wurde. „Die ersten 30 Minuten waren super, wir hatten alles im Griff“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer. „Das Gegentor brachte uns kurz aus dem Konzept, aber der Sieg war absolut verdient.“

SV Arget – SV Miesbach II 3:3 (2:2)

Tore: 0:1 Kalthom (11.), 0:2 Schwarzenbach (12.), 1:2 Blaschko (19.), 2:2 Lederwascher (32.), 2:3 Rothdauscher (71.), 3:3 Beil (77.).

Eine turbulente Partie haben die Zuschauer beim SV Arget gegen den SV Miesbach II zu sehen bekommen. Dabei sind die Kreisstädter nicht über ein 3:3-Unentschieden hinausgekommen. Zu Beginn lief alles wie gemalt für die Miesbacher Reserve. Denn auf den Führungstreffer durch Ahmad Kalthom legte Johannes Schwarzenbach nur eine Minute später das 2:0 drauf. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten es im Griff“, findet Trainer Christian Pralas. Doch zwei Kontersituationen bescherten den Argetern noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Und auch die erneute Miesbacher Führung konnten die Argeter egalisieren. „Zum Schluss ist das Ergebnis so für beide Mannschaften in Ordnung“, findet Pralas, dessen Mannschaft damit weiter im Mittelfeld der Tabelle auf Platz sieben rangiert.

TSV Hartpenning – TSV Bad Wiessee 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Brkic (45.).

Der TSV Bad Wiessee hat sich gegen den TSV Hartpenning mit 1:0 durchgesetzt. Trotz Personalnot sicherten sich die Wiesseer den etwas glücklichen Dreier. „Wir wollten eigentlich verschieben, da wir mit drei Coronafällen und sechs Verletzten bei der dünnen Kaderstruktur kaum eine Mannschaft gestellt bekommen“, erzählt Wiessees sportlicher Leiter Thomas Baumgartner. In einer zerfahrenen Partie traf Bojan Brkic kurz vor dem Seitenwechsel zum Sieg für die Gäste. „Das war eine bittere Niederlage“, hadert Hartpennings Trainer Werner Klinke. Seine Mannschaft sei gegen die defensiv ausgerichtete Wiesseer Mannschaft zwar kontinuierlich angelaufen, konnte das allerdings nicht in einen Treffer ummünzen. „Die Wiesseer haben dann mit ihrer ersten und einzigen Chance das Tor gemacht.“

SF Föching – TSV Schliersee 1:4 (0:2)

Tore: 0:1 S. Fischer (6.), 0:2 Simsch (30.), 0:3 Dabic (48.), 0:4 Simsch (54./FE), 1:4 Reitzig (57./FE).

Der TSV Schliersee ist bei den Sportfreunden Föching seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat souverän mit 4:1 gewonnen. Dass die Partie von vielen Zweikämpfen geprägt war, bestätigt nicht nur Schliersees sportlicher Leiter Patrick Quinz, sondern auch die Tatsache, dass beide Teams einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben. Die Gäste gingen früh durch Spielertrainer Sebastian Fischer in Führung, „danach war der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr“, sagt Quinz. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Martin Simsch auf 2:0, nach der Halbzeit waren es dann Michael Dabic und erneut Simsch, die auf 4:0 stellten. „Schliersee war cleverer und kaltschnäuzig“, findet Föchings Trainer Andreas Theofilidis, der seit dem Spiel gegen Wall vor zwei Wochen sieben verletzte Spieler zu beklagen hat. Der Anschlusstreffer gelang dem Tabellenschlusslicht dennoch. Max Reitzig verwandelte einen Strafstoß zum 1:4.