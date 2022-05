Spitzenduo lässt keine Federn: Warngau und Irschenberg im Gleichschritt

Eng wie dieser Zweikampf zwischen Wiessees Jose Ferreira De Souza Vaz (l.), und Wörnsmühls Florian Schmotz auch die Partie der Tabellennachbarn. © Christian Scholle

Im Rennen um den direkten Aufstieg in die Kreisklasse lassen weder der SV Warngau noch der TSV Irschenberg Punkte liegen.

Landkreis – Die Lage an der Tabellenspitze der A-Klasse 3 spitzt sich weiter zu. Weder der SV Warngau noch der TSV Irschenberg patzen und gewinnen ihre Spiele gegen Schliersee und Arget. Am Tabellenende mussten die SF Föching ihr Spiel gegen Fischbachau absagen. Hartpenning hat nach dem Spiel gegen Parsberg drei Punkte und einen verletzten Spielertrainer vorzuweisen und der SC Wall dreht die Partie gegen Türk Spor Hasusham.

TSV Schliersee – SV Warngau 2:3 (0:2)

Tore: 0:1 Stadler (25.), 0:2 Gerr (40.), 1:2 T. Löw (74.), 1:3 Scheuck (79.), 2:3 A. Löw (88.).

Bis zum Schluss hat der TSV Schliersee alles reingeworfen, aber trotzdem knapp verloren. Mit dem 3:2-Auswärtssieg ist der SV Warngau weiter im Rennen um den direkten Aufstieg. Im ersten Durchgang sah alles nach einem klaren Erfolg der Warngauer aus, ehe es doch noch mal eng wurde. „Schliersee hat aufgemacht und wir hatten noch richtig gute Chancen“, beschreibt Warngaus Trainer Daniel Mayer die zweite Hälfte. Doch den Treffer machten die Schlierseer in Person von Thomas Löw. „Die Vorgabe des Trainers war, obwohl es für uns um nichts mehr geht und wir personell angeschlagen waren, es den Warngauern so schwer wie möglich zu machen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Selbst nach dem 0:2 haben wir weitergemacht und uns beinahe mit dem 3:3 belohnt. Nichtsdestotrotz war es für Warngau ein verdienter Sieg.“

Waakirchen/Schaftlach – SV Miesbach II 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Eybel (18.), 1:1 Rothdauscher (19.), 2:1 Vitolo (62.).

Die SG Waakirchen/Schaftalch festigt den siebten Platz in der A-Klasse mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den Tabellennachbarn SV Miesbach II. „Man hat gemerkt, dass die Saison zu Ende geht“, findet Miesbachs Trainer Christian Pralas, der ein „durchschnittliches Spiel“ beobachtete. Florian Eybel brachte die Hausherren in Front, allerdings hielt die Führung nur eine Minute: Im direkten Gegenzug glich Lukas Rothdauscher für die Kreisstädter aus. Nach dem Seitenwechsel war es Frederic Vitolo, der nach einer guten Stunde den Siegtreffer für die SG erzielte. „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen“, wertet Pralas, gesteht aber auch ein, dass die Niederlage nicht unverdient war. „Wir waren nicht mehr in der Lage, dass wir nachlegen können.“

TSV Bad Wiessee – SC Wörnsmühl 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 A. Fichtner (27.), 1:1 Welker (77.), 1:2 M. Fichtner (90./FE), 2:2 Bogovic (90.+3/FE).

Eine fulminante Schlussphase haben die Zuschauer zwischen dem TSV Bad Wiessee und dem SC Wörnsmühl zu sehen bekommen. In der 90. Minute gingen die Wörnsmühler in Führung. Matthias Fichtner verwandelte einen Strafstoß zum sicher geglaubten Sieg, doch die Wiesseer kamen noch einmal zurück. In der Nachspielzeit bekamen sie ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen und Slavko Bogovic traf zum Ausgleich. „Ich möchte der Mannschaft ein Kompliment machen, sie hat sich 90 Minuten aufgearbeitet und sich das 2:2 verdient“, sagt Wiessees Trainer Andreas Rohnbogner. Zwar sei seine Mannschaft nicht so gut ins Spiel gekommen und verdient in Rückstand geraten, habe aber nach der Pause reingefunden und sich auch Einschussmöglichkeiten erarbeitet.

TSV Hartpenning – SV Parsberg 5:1 (4:0)

Tore: 1:0 Markhauser (2.), 2:0 Haltmair (12.), 3:0 Markhauser (18.), 4:0 Haltmair (32.), 4:1 Pötzinger (55.), 5:1 Noderer (57.).

Der TSV Hartpenning hat sich deutlich gegen den SV Parsberg durchgesetzt und mit 5:1 gewonnen. Trainer Werner Klinke, der sich aufgrund von Personalnot erneut selbst aufstellen musste, verletzte sich Mitte der ersten Hälfte und riss sich das Innenband. „Die Knochen sind heil, alles andere wird die MRT zeigen.“ Für den Spielbericht war dann Doppeltorschütze Stefan Markhauser zuständig. „Die ersten drei Tore sind alle über außen passiert“, beschreibt Markhauser. Auch Laurenz Haltmair traf vor dem Seitenwechsel doppelt und so war das Spiel schon nach 45 Minuten entschieden. Nach der Halbzeitpause traf Parsbergs Tobias Pötzinger zum Ausgleich. Doch den Schlusspunkt setzte Lukas Noderer mit dem 5:1. Damit überholt Hartpenning den SV Miesbach II in der Tabelle und ist Achter.

Türk Spor Hausham – SC Wall 2:3 (2:1)

Tore: 1:0 Majdic (8.), 1:1 Meßmer (36.), 2:1 Majdic (40./FE), 2:2 Meßmer (60.), 2:3 Schumacher (77.).

Der SC Wall hatte ein schwieriges Spiel gegen Türk Spor Hausham erwartet. „Es gab vor dem Spiel schon zu viele Nebengeräusche, wie Türk Spor aufgestellt sein wird“, erzählt Walls Trainer Sepp Bernöcker. „Das ist mental ganz schwierig.“ Dennoch setzten sich die Waller mit 3:2 durch, auch wenn Bernöcker mit dem Spiel seiner Elf nicht so richtig zufrieden ist. Bei den Haushamern hingegen ist man zwar mit dem Auftritt zufrieden, hadert aber mit der konditionellen Verfassung der Akteure. „Wir haben das Spiel in der Schlussphase wieder hergegeben“, ärgert sich der Sportliche Leiter Ender Sarbalkan. Tom Majdic brachte Hausham zweimal in Front, doch Wall kam jeweils zurück. Bernöcker: „Das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte geholt haben.“

TSV Irschenberg – SV Arget 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Palivec (8.), 2:0 Moser (54.), 3:0 Palivec (86.).

Der Respekt vor dem Gegner war groß beim TSV Irschenberg. „Der SV Arget hat sich in den letzten Wochen als Favoritenschreck einen Namen gemacht“, erzählt Lorenz Juffinger, Abteilungsleiter in Irschenberg. Doch der designierte Tabellenführer trat konzentriert auf und setzte sich deutlich mit 3:0 durch. „Wir haben das sauber runtergespielt“, sagt Juffinger. Liga-Toptorjäger Marek Palivec machte seinem Ruf einen Namen und traf erneut doppelt. Somit kommt er insgesamt auf 28 Tore – jeweils die Hälfte davon für Türk Spor Hausham in der Hinrunde und Irschenberg in der Rückrunde. Gegen Arget konnte Trainer Marcus Huber erneut auf eine gut besetzte Bank zurückgreifen und sich auf seine starke Defensive verlassen. emi