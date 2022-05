Trotz Traumstart keine Punkte für Hartpenning

Teilen

Gute Aktionen zeigten die Fischbachauer (in Grau) – hier mit Anton Bucher (l.). Die zentralen Akteure gegen Miesbach II waren aber die beiden Torhüter. © Archiv Thomas Plettenberg

Hartpenning unterliegt 1:4 – Irschenberg bleibt mit 2:0 auf Kurs – Schliersee patzt gegen Arget

Landkreis – In der A-Klasse 3 läuft nun wirklich alles auf einen Zweikampf um die Meisterschaft hinaus. Denn sowohl der TSV Schliersee als auch die SF Fischbachau lassen Punkte liegen, während der SV Warngau und der TSV Irschenberg zwar keine sonderlich guten Leistungen bringen, aber dennoch gewinnen. Außerdem schlägt der TSV Bad Wiessee die Sportfreunde Föching und die SG Waakirchen/Schaftlach setzt sich gegen den TSV Hartpenning durch.

TSV Schliersee – SV Arget 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 Leitner (15.), 1:1 Käser (38.), 1:2 Berger (55.), 2:2 T. Löw (80.), 2:3 Roth (90.+1). Rote Karte: Thurl (TSV/90.+3/Unsportlichkeit).

Der TSV Schliersee hat schon am Freitagabend sein Heimspiel gegen den SV Arget überraschend mit 2:3 verloren. Dabei sah zu Beginn alles so aus, als würde der erwarteten Dreier eingefahren werden. „Bis zur 30. Minuten lief alles nach Plan“, berichtet Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Da hätten wir auch höher führen können.“ Denn schon nach einer Viertelstunde brachte Franz Leitner die Schlierseer in Front. „Danach haben wir das Fußballspielen eingestellt und selbst den Gegner wieder stark gemacht“, hadert Quinz. Und so kam Arget noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich und legte wenig später nach. Zwar konnte Thomas Löw noch einmal ausgleichen für den TSV, in der Nachspielzeit gelang den Gästen dann aber der entscheidende Treffer zum Sieg. „In der zweiten Hälfte hat Arget das gezeigt, was wir vermissen ließen: miteinander zu kämpfen“, analysiert Quinz. „Wenn auch etwas unglücklich, geht das Ergebnis leider in Ordnung.“

TSV Irschenberg – SV Parsberg 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Palivec (24.), 2:0 Sivon (90.+2).

Der SV Parsberg hat beim designierten Tabellenführer TSV Irschenberg eine „bärenstarke Leistung“ gezeigt, wie Abteilungsleiter Michael Ohneberg findet. Am Ende hat es allerdings nicht für Zählbares gereicht, denn Irschenberg gewann mit 2:0. Standesgemäß war es Marek Palivec, der die Gastgeber Mitte des ersten Durchgangs in Führung brachte, doch die Parsberger gaben sich nicht auf und kämpften wacker. „Wir haben den Kampf angenommen und wurden leider nicht mit einem Punkt belohnt“, sagt Ohneberg. Denn vor allem im zweiten Durchgang seien die Parsberger dem Ausgleich näher gewesen als Irschenberg dem 2:0. Tobias Pötzinger scheiterte alleine vor Martin Futschek im Tor der Irschenberger. „Das war ein schwaches Spiel von uns. Wir hatten Glück, dass wir nicht das 1:1 bekommen haben“, sagt auch Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Und so war es Stefan Sivon, der in der Nachspielzeit den Deckel für den TSV draufmachte.

TSV Bad Wiessee – SF Föching 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Welker (4.), 1:1 Davies (51.), 2:1 Fancelli (54.), 3:1 Welker (72.).

Auch gegen den TSV Bad Wiessee gab es für die SF Föching keine Punkte zu holen. Dabei erwischten die Hausherren einen Blitzstart und gingen durch Jan Welker schon nach knapp vier Minuten in Führung. „Vor allem am Anfang hatten wir die Spielkontrolle und sind auch verdient in Führung gegangen“, findet Wiessees Trainer Andreas Rohnbogner. Doch je länger das Spiel lief, desto ausgeglichener wurde es. „Nach anfänglichen Problemen sind wir immer besser ins Spiel gekommen und haben den Ausgleich geschafft“, erzählt Föchings Co-Trainer Marco Hummelberger. Conner Davies traf kurz nach der Halbzeit zum 1:1. Doch in der Folge fanden die Wiesseer zurück ins Spiel und setzten sich verdient mit 3:1 durch. Erst traf Lorenzo Fancelli zum 2:1, dann Welker mit seinem zweiten Treffer.

SV Miesbach II – SF Fischbachau 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Isenmann (52./FE), 1:1 Lichtenegger (77./FE).

Am Ende war es bezeichnend für das Spiel zwischen dem SV Miesbach II und den SF Fischbachau, dass zwei Elfmeter zum 1:1-Endstand geführt haben. Denn die Trainer beider Mannschaften hoben nach der Partie die Leistungen der beiden Torhüter Niels Jansen (Miesbach) und Quirin Leitner (Fischbachau) hervor. „Das war ein gutes Spiel mit einem gerechten Unentschieden“, sagt Miesbachs Trainer Christian Pralas. Im ersten Durchgang zeigten die Sportfreunde eine starke Leistung und scheiterten einzig an Jansen im Miesbacher Tor. „Das hat Spaß gemacht zum Zuschauen“, schwärmt SF-Coach Thomas Gschwendtner. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste dann etwas nach, und so erarbeiteten sich die Miesbacher mehr und mehr Spielanteile. Florian Lichtenegger egalisierte den Führungstreffer von Heinrich Isenmann ebenfalls per Strafstoß.

TSV Hartpenning – SG Waakirchen/Schaftlach 1:4 (1:2)

Tore: 1:0 Markhauser (1.), 1:1 Eybel (26.), 1:2 Adler (32.), 1:3 Eybel (52./FE), 1:4 Eybel (55.).

Der TSV Hartpenning hat gegen die SG Waakirchen/Schaftlach einen Traumstart erwischt, aber am Ende doch deutlich mit 1:4 verloren. „Der Sieg war verdient, fiel aber vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aus“, findet SG-Trainer Vincent Lechner, der sich trotz nicht ganz so guter Leistung über drei Punkte freut. Auf der anderen Seite steht Hartpennings Trainer Werner Klinke, der wegen Personalmangel selbst 90 Minuten auf dem Platz stand. „Wir hatten einen richtig guten Start. Ballgewinn, ein Spielzug und sind dann 1:0 vorne“, beschreibt Klinke den Treffer von Stefan Markhauser in Minute eins. Doch dann drehten die Gäste die Partie. „Die Jungs haben super gekämpft“, lobt Klinke die Einstellung seiner Mannschaft. Auch für ihn ist das 1:4 ein zu hohes Ergebnis.

Türk Spor Hausham – SC Wörnsmühl 0:4 (0:0)

Tore: 0:1 Hupfauer (50.), 0:2 J. Fichtner (52.), 0:3 Kaffl (66.), 0:4 M. Fichtner (77.).

Der SC Wörnsmühl hat sich bei Türk Spor Hausham souverän durchgesetzt. Trotz der 4:0-Erfolgs hat Trainer Klaus Wörndl aber etwas auszusetzen: „Die Chancenauswergung war schlecht.“ Schon vor der Pause hatten die Gäste einige Einschussmöglichkeiten, diese blieben aber ungenutzt. Und so dauerte es bis zur 50. Minute, bis Stefan Hupfauer den erlösenden Führungstreffer erzielte. „Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir haben uns ein bisschen der Spielweise von Türk Spor angepasst“, sagt Wörndl kritisch. Zudem hat er noch ein besonderes Lob für den Unparteiischen Giovanni Schalk übrig: „Der beste Mann auf dem Platz war der Schiedsrichter.“ emi