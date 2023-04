Türk Spor macht’s zweistellig

Niedergerungen hat die SG Tegernseer Tal (grün) den TSV Hartpenning und damit den ersten Sieg in der Abstiegsrunde eingefahren. © . Steffen Gerber

Türk Spor Hausham feiert in der A-Klasse einen Kantersieg in Sauerlach. Die SG Tegernseer Tal gewinnt gegen den TSV Hartpenning.

Landkreis – Keine Punkte gab es am Wochenende für die A-Klassisten in der Meisterrunde. Türk Spor Hausham feiert in Sauerlach ein Schützenfest und die SG Tegernseer Tal gewinnt dank Maximilian Hagns Hattrick gegen den TSV Hartpenning.

Meisterrunde G

SV Miesbach II – SV Sachsenkam 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Kröll (7.), 0:2 Hofberger (26.), 0:3 Kröll (47.).

Mit seinem Auswärtssieg in der Kreisstadt hat Sachsenkam seinen zweiten Tabellenplatz in der Meisterrunde gefestigt. Dabei spielten die Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit gut mitgespielt, meint sportlicher Leiter Fredl Hollmann. Doch der SV war cleverer bei der Chancenverwertung. Marinus Kröll traf per Freistoß zur Führung. Simon Hofberger erhöhte mit einem abgefälschten Schuss zum 2:0 für das Team von Siegfried Saller, das den Platzherren zu Beginn der zweiten Hälfte endgültig den Zahn zog. Als Miesbach hoch motiviert aus der Kabine kam, traf Kröll schnell zum 3:0.

SG Gaißach/Wackersberg – SC Wall 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Willibald (18.), 2:0 Angermeier (68.).

„Ein Topspui“, waren sich die Gastgeber der SG Gaißach/Wackersberg einig, die vor stattlicher Zuschauerkulisse auf heimischem Platz ihre Spitzenposition in der Meisterrunde G verteidigten. Im umkämpften Spitzenspiel sicherte sich die SG dritten Sieg im vierten Match, während die Mannschaft von Trainer Michael Niederlöhner die Chance nicht nutzen konnte, auf das Führungsduo aufzuschließen. Stefan Willibald gelang in der 18. Spielminute der Führungstreffer. Tobias Angermeier, Führender in der Torjägerliste, legte Mitte der zweiten Halbzeit nach, während SG-Torhüter Daniel Petzold alle Waller Bemühungen um ein Tor zu Nichte machte.

Abstiegsrunde S

SF Egling/Straßlach – DJK Darching II 4:0 (2:0)

Tore: 1:0/2:0/3:0/4:0 Heinrich (21./41./59./73.).

Ersatzgeschwächt trat die DJK Darching II in Egling an, wo sie zunächst gut ins Spiel kam. Doch es gelang dem Team von Trainer Andreas Hallmannsecker nicht, die ein, zwei Chancen zu nutzen, die sich recht früh boten. Umgekehrt fackelte Egling nicht lang, als sich eine Tormöglichkeit bot und ging mit 2:0 in die Halbzeit. Nach Seitenwechsel trafen weiterhin nur die Gastgeber, respektive Maximilian Heinrich, der alle vier Tore erzielte. Dabei hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können, berichtet Hallmannsecker.

Abstiegsrunde T

TSV Sauerlach II – Türk Spor Hausham 1:10 (0:5)

Tore: 0:1 Majdic (12.), 0:2/0:3 Konukcu (16./22.), 0:4/0:5/0:6 Aksoy (24./32./47.), 1:6 Ziebart (57.), 1:7 Özdemir (73.), 1:8 Aksoy (75.), 1:9 Stuck (79.), 1:10 Aksoy (90.).

Das Fazit von Haushams Trainer Özel Pektas war kurz und bündig: „Es hat alles wunderbar funktioniert. So, wie wir uns das vorgenommen haben.“ Mit einer „klasse Leistung“ fuhr sein Team in Sauerlach einen zweistelligen und auch in dieser Höhe verdienten Sieg ein. Daran wollen die Haushamer nächste Woche in Wolfratshausen anknüpfen. Zuerst aber gilt es, sich über den mit konzentriertem Spiel und schönen Spielzügen erzielten Kantersieg zu freuen, bei dem sich ein überragender Ferhat Aksoy mit fünf Treffern, darunter ein Hattrick, auch an die Spitze der Torschützen in der Abstiegsrunde T schoss. Nach zehn torlosen Minuten zum Auftakt hatte Tom Majdic den Bann gebrochen und die Treffer fielen in regelmäßigen Abständen bis zur Schlussminute.

Abstiegsrunde U

SG Tegernseer Tal – TSV Hartpenning 3:0 (2:0)

Tore: 1:0/2:0/3:0 Hagn (8./37./77.).

„Endlich einmal haben wir gleich am Anfang unsere Chance genutzt und sind in Führung gegangen“, beschreibt Andreas Rohnbogner, warum es für seine SG Tegernseer Tal lief, während die Gäste aus Hartpenning auf dem Wiesseer Kunstrasen nicht ins Spiel kamen. „Das war grauenvoll“, kommentiert Trainerkollege Detlef Grafunder, „wir haben den Kampf nicht angenommen. Sie haben uns niedergerungen.“ Er war nicht nur ohne seine komplette Offensivabteilung – verletzt oder verreist – an den Tegernsee gereist. Noch in der ersten Hälfte stürzte Kapitän Stefan Zellermayer, „der mit Abstand Beste“, so unglücklich, dass er sich eine Gehirnerschütterung zuzog. „Danach ging’s richtig bergab“, meint Grafunder, „so kann es nicht weiter gehen.“ Aus Sicht beider Trainer mit entscheidend war der Elfmeter, den Torhüter Maximilian Wirth beim Stand vom 1:0 parierte, während Maximilian Hagn im Gegenzug zum 2:0 traf. „Danach hatten wir das Spiel im Griff und völlig zurecht gewonnen“, sagt Rohnbogner.

Lenggrieser SC II – SC Wörnsmühl 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Schnaderbeck (15), 1:1 M. Fichtner (25.), 2:1 Endler (55.), 2:2 Wörndl (78.).

Auch im dritten Spiel Abstiegsrunde klappte es nicht mit dem ersten Sieg für Wörnsmühl, doch zweimal konnte das Team von Klaus Wörndl im Isarwinkel die Führung des Lenggrieser SC ausgleichen und immerhin einen Punkt mitnehmen. Nach einer Viertelstunde hatte der LSC durch Michael Schnaderbeck vorgelegt. Nur sechs Minuten danach glich Matthias Fichtner aus. Um die erneute Führung durch Alexander Endler zu egalisieren, dauerte es gut 20 Minuten. sie